https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html
В СНБО Украины придумали план "деоккупации" Крыма
В СНБО Украины придумали план "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 02.04.2023
В СНБО Украины придумали план "деоккупации" Крыма
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов придумал план так называемой деоккупации Крыма из 12 шагов. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:01
2023-04-02T12:01
2023-04-02T14:15
республика крым
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
россия
алексей данилов
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов придумал план так называемой деоккупации Крыма из 12 шагов.В сообщении Данилов заявил, что среди этих шагов — переименование города Севастополь в "объект номер шесть", а "позже, к примеру, в Ахтиар". "Введение люстрации, которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с Россией", — отметил он.Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.По его словам, транспортный переход в городе Керчь надо демонтировать с целью обеспечения полной "свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков".В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев иронично прокомментировал идеи Киева переименовать город."Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из "палаты номер шесть", — приводит слова политика его пресс-служба.Губернатор подчеркнул, что нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям "больных людей"."Палата номер шесть" — это повесть Антона Чехова. В ней автор рассказывает о клинике для душевнобольных. Со временем выражение "палата № 6" стало нарицательным.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) — и в очень короткие сроки". В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата полуострова и Донбасса. В начале февраля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил украинские власти, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие действия встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму не раз предупреждали Киев о последствиях при попытке атаки на полуостров, нападение станет для Украины губительным.
https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html
https://ria.ru/20230329/krym-1861686774.html
https://ria.ru/20230331/otvet-1862146816.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, россия, алексей данилов
Республика Крым, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Украина, Россия, Алексей Данилов
В СНБО Украины придумали план "деоккупации" Крыма
Секретарь СНБО Украины Данилов предложил переименовать Севастополь в объект номер шесть
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов придумал план так называемой деоккупации Крыма из 12 шагов.
«
"Хочу доходчиво нарисовать, пока широкими мазками, как Украина
будет деоккупировать Крым", — написал он в соцсети.
В сообщении Данилов заявил, что среди этих шагов — переименование города Севастополь в "объект номер шесть", а "позже, к примеру, в Ахтиар".
"Введение люстрации, которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с Россией", — отметил он.
В Крыму спрогнозировали переломный момент в конфликте на Украине
Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.
«
"Снос Крымского моста — очередной шаг, за ним идет введение программы "детоксикации" от пропаганды методами денацификации Германии после Второй мировой войны", — сказал Данилов.
По его словам, транспортный переход в городе Керчь
надо демонтировать с целью обеспечения полной "свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков".
В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев иронично прокомментировал идеи Киева переименовать город.
"Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из "палаты номер шесть", — приводит слова политика его пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям "больных людей".
«
"Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", — подчеркнул Развозжаев.
"Палата номер шесть" — это повесть Антона Чехова. В ней автор рассказывает о клинике для душевнобольных. Со временем выражение "палата № 6" стало нарицательным.
"Украина того не стоит". В США обратились к Байдену из-за планов по Крыму
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) — и в очень короткие сроки". В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко
заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата полуострова и Донбасса
.
В начале февраля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев
предупредил украинские власти, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие действия встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
В Крыму не раз предупреждали Киев о последствиях при попытке атаки на полуостров, нападение станет для Украины губительным.
В Крыму пообещали достойно ответить Украине в случае нападения