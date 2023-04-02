https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html

В СНБО Украины придумали план "деоккупации" Крыма

В СНБО Украины придумали план "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 02.04.2023

В СНБО Украины придумали план "деоккупации" Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов придумал план так называемой деоккупации Крыма из 12 шагов. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:01

2023-04-02T12:01

2023-04-02T14:15

республика крым

совет национальной безопасности и обороны украины

украина

россия

алексей данилов

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов придумал план так называемой деоккупации Крыма из 12 шагов.В сообщении Данилов заявил, что среди этих шагов — переименование города Севастополь в "объект номер шесть", а "позже, к примеру, в Ахтиар". "Введение люстрации, которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с Россией", — отметил он.Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.По его словам, транспортный переход в городе Керчь надо демонтировать с целью обеспечения полной "свободы мореплавания в рамках программы возмещения убытков".В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев иронично прокомментировал идеи Киева переименовать город."Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из "палаты номер шесть", — приводит слова политика его пресс-служба.Губернатор подчеркнул, что нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям "больных людей"."Палата номер шесть" — это повесть Антона Чехова. В ней автор рассказывает о клинике для душевнобольных. Со временем выражение "палата № 6" стало нарицательным.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Киев собирается "отбить Крым обычным наступлением (конвенциональным) — и в очень короткие сроки". В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы МВД Украины Игорь Клименко заявил о начале формирования штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для захвата полуострова и Донбасса. В начале февраля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил украинские власти, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие действия встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму не раз предупреждали Киев о последствиях при попытке атаки на полуостров, нападение станет для Украины губительным.

https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html

https://ria.ru/20230329/krym-1861686774.html

https://ria.ru/20230331/otvet-1862146816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, совет национальной безопасности и обороны украины, украина, россия, алексей данилов