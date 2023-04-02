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В ВСУ пожаловались на потери среди "самых продвинутых пилотов" - РИА Новости, 02.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:32 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/piloty-1862528000.html
В ВСУ пожаловались на потери среди "самых продвинутых пилотов"
В ВСУ пожаловались на потери среди "самых продвинутых пилотов" - РИА Новости, 02.04.2023
В ВСУ пожаловались на потери среди "самых продвинутых пилотов"
На Украине рассказали о потерях среди "самых продвинутых пилотов", которые могли бы освоить полеты на истребителях F-16 в случае их передачи Киеву, сообщила... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T22:32
2023-04-02T22:32
специальная военная операция на украине
украина
f-16
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Украине рассказали о потерях среди "самых продвинутых пилотов", которые могли бы освоить полеты на истребителях F-16 в случае их передачи Киеву, сообщила газета Telegraph. Ранее в Белом доме заявляли, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего. Согласно украинскому майору Вадиму Ворошилову, на которого ссылается издание, российские силы постоянно меняют тактику и устанавливают ловушки для самолетов. По словам Логачева, радары российских истребителей намного лучше, чем радары на украинских самолетах. "Российские ракеты значительно мощнее наших советских. Становится опаснее. Иногда мы даже не видим, что русские запустили ракеты, что очень опасно для пилотов", - добавил полковник. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230306/f-16-1856249337.html
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украина, f-16, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, F-16, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ пожаловались на потери среди "самых продвинутых пилотов"

The Telegraph: в ВСУ пожаловались на потери среди пилотов, которые могли бы освоить F-16

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Украине рассказали о потерях среди "самых продвинутых пилотов", которые могли бы освоить полеты на истребителях F-16 в случае их передачи Киеву, сообщила газета Telegraph.
Ранее в Белом доме заявляли, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего.
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Согласно украинскому майору Вадиму Ворошилову, на которого ссылается издание, российские силы постоянно меняют тактику и устанавливают ловушки для самолетов.
«
"Пока мы продолжаем ждать, мы будем терять больше пилотов. У нас был список самых продвинутых летчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", - отметил в свою очередь украинский полковник Владимир Логачев.
По словам Логачева, радары российских истребителей намного лучше, чем радары на украинских самолетах.
"Российские ракеты значительно мощнее наших советских. Становится опаснее. Иногда мы даже не видим, что русские запустили ракеты, что очень опасно для пилотов", - добавил полковник.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаF-16НАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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