https://ria.ru/20230402/piloty-1862528000.html

В ВСУ пожаловались на потери среди "самых продвинутых пилотов"

В ВСУ пожаловались на потери среди "самых продвинутых пилотов" - РИА Новости, 02.04.2023

В ВСУ пожаловались на потери среди "самых продвинутых пилотов"

На Украине рассказали о потерях среди "самых продвинутых пилотов", которые могли бы освоить полеты на истребителях F-16 в случае их передачи Киеву, сообщила... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T22:32

2023-04-02T22:32

2023-04-02T22:32

специальная военная операция на украине

украина

f-16

нато

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787307650_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_cb5f741f4190380ac666b29d1cb55708.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Украине рассказали о потерях среди "самых продвинутых пилотов", которые могли бы освоить полеты на истребителях F-16 в случае их передачи Киеву, сообщила газета Telegraph. Ранее в Белом доме заявляли, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего. Согласно украинскому майору Вадиму Ворошилову, на которого ссылается издание, российские силы постоянно меняют тактику и устанавливают ловушки для самолетов. По словам Логачева, радары российских истребителей намного лучше, чем радары на украинских самолетах. "Российские ракеты значительно мощнее наших советских. Становится опаснее. Иногда мы даже не видим, что русские запустили ракеты, что очень опасно для пилотов", - добавил полковник. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230306/f-16-1856249337.html

https://ria.ru/20230325/oruzhie-1860641112.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, f-16, нато, вооруженные силы украины, в мире