В ВСУ пожаловались на потери среди "самых продвинутых пилотов"
The Telegraph: в ВСУ пожаловались на потери среди пилотов, которые могли бы освоить F-16
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. На Украине рассказали о потерях среди "самых продвинутых пилотов", которые могли бы освоить полеты на истребителях F-16 в случае их передачи Киеву, сообщила газета Telegraph.
Ранее в Белом доме заявляли, что по-прежнему не рассматривают поставку истребителей Украине, фокусируются на вооружении, которое скоро понадобится Киеву больше всего.
Согласно украинскому майору Вадиму Ворошилову, на которого ссылается издание, российские силы постоянно меняют тактику и устанавливают ловушки для самолетов.
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"Пока мы продолжаем ждать, мы будем терять больше пилотов. У нас был список самых продвинутых летчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", - отметил в свою очередь украинский полковник Владимир Логачев.
По словам Логачева, радары российских истребителей намного лучше, чем радары на украинских самолетах.
"Российские ракеты значительно мощнее наших советских. Становится опаснее. Иногда мы даже не видим, что русские запустили ракеты, что очень опасно для пилотов", - добавил полковник.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.