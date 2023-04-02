https://ria.ru/20230402/patriarkh-1862470027.html

Патриарх Кирилл призвал состоятельных россиян помогать нуждающимся и стране

Патриарх Кирилл призвал состоятельных россиян помогать нуждающимся и стране - РИА Новости, 02.04.2023

Патриарх Кирилл призвал состоятельных россиян помогать нуждающимся и стране

Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал состоятельных россиян помогать нуждающимся и использовать свои средства на благо России. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:35

2023-04-02T14:35

2023-04-02T14:35

религия

россия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл призвал состоятельных россиян помогать нуждающимся и использовать свои средства на благо России. "Каждый состоятельный человек должен помнить, что он будет оправдан перед Богом только тогда, когда от его имени будет оказываться помощь другим людям... Богатство дается для того, чтобы, в первую очередь, делать добрые дела. Мы знаем эти примеры из нашей истории, когда очень богатые русские купцы так много делали добра, что иногда и о себе забывали, и на их добре созидалась экономическая мощь России", - сказал патриарх в воскресенье в проповеди после Божественной литургии в храме Преображения Господня в Коммунарке в Москве. Патриарх Кирилл пожелал всем не терять чувства ответственности, которая "с каждым приростом богатства возрастает". Также патриарх отметил, что состоятельные люди должны понимать, что богатство "это великая ответственность", и никакое богатство не должно стать "соблазном, разрушительным для человека и гибельным для его души". "Через богатство многих может прирасти общее благополучие народа, а вместе с благополучием народа обеспечена его безопасность, его независимость, его свобода", - сказал патриарх.

https://ria.ru/20230207/eres-1850289588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество