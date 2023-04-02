https://ria.ru/20230402/ozero-1862429277.html

Обмелевшее озеро раскрыло жуткие тайны

Обмелевшее озеро раскрыло жуткие тайны - РИА Новости, 02.04.2023

Обмелевшее озеро раскрыло жуткие тайны

Засуха на западе США спровоцировала сильное обмеление озера Мид на границе между Невадой и Аризоной, в результате чего на поверхности стали находить множество... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T07:20

2023-04-02T07:20

2023-04-02T10:22

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Засуха на западе США спровоцировала сильное обмеление озера Мид на границе между Невадой и Аризоной, в результате чего на поверхности стали находить множество "ужасных находок", пишет Newsweek.Данное озеро служит водохранилищем на реке Колорадо, которое сформировалось благодаря плотине Гувера. "В настоящее время оно наполнено только на 30 процентов, и его отступающие воды обнажают множество ужасных находок", - отмечает издание.Так, местным правоохранителям удалось раскрыть тайну исчезновения 39-летнего жителя Лас-Вегаса Дональда Смита, которого объявили пропавшим без вести в этом районе в 1974 году. В октябре прошлого года в озере нашли останки человека, которого впоследствии идентифицировали как Смита, его смерть признали несчастным случаем."Останки Смита - не единственные, найденные на берегах озера", - говорится в статье. За последний год из озера были извлечены как минимум шесть скелетов, и, "возможно, еще многое предстоит найти".На данный момент следователи работают над идентификацией других останков. В мае прошлого года была найдена бочка с останками мужчины, который, как выяснилось, скончался от огнестрельного ранения. По анализу остатков обуви правоохранители предположили, что его смерть также наступила в середине или конце 1970-х годов.Хотя данный случай остается загадкой, останки летом проверяли на совпадение по ДНК с пропавшим без вести 45 лет назад мужчиной. Тогда женщина по имени Барбара Брок предположила, что найденный скелет принадлежит ее брату, который был местным мафиози.По данным ресурса U.S. Drought Monitor, 65% континентальной части США испытывают ту или иную форму засухи или аномально засушливые условия. Среди наиболее пострадавших штатов — Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома, в каждом из которых есть районы, переживающие "экстремальную засуху".

https://ria.ru/20230302/tayna-1855257997.html

https://ria.ru/20230204/mumii-1849569529.html

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