https://ria.ru/20230402/opolzen-1862421978.html

Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27 человек

Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27 человек - РИА Новости, 02.04.2023

Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27 человек

Тела еще четырех человек извлекли из-под завалов после оползня, произошедшего в центральной части Эквадора, общее число погибших достигло 27, сообщила... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T02:27

2023-04-02T02:27

2023-04-02T02:27

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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Тела еще четырех человек извлекли из-под завалов после оползня, произошедшего в центральной части Эквадора, общее число погибших достигло 27, сообщила генеральная прокуратура страны. Ранее в субботу в ведомстве также сообщили об обнаружении двух жертв. Массивный оползень сошел в городе Алауси в провинции Чимбораcо в воскресенье, в результате чего были уничтожены не менее 57 жилых домов, еще 163 получили повреждения. В последней сводке Национального секретариата по управлению рисками, опубликованной 30 марта, без вести пропавшими числились 72 человека, еще 37 получили ранения, из-под завалов извлекли 32 человека. Спасательные работы на месте оползня продолжаются шестой день с участием 4 спасательных и 15 оперативных групп реагирования из соседних регионов, а также спецтехники. Поиски затрудняют продолжающиеся осадки и опасность новых оползней. В секретариате управления рисками объем сошедшего грунта оценивают в 2 миллиона кубических метров, некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.

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