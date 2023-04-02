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Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27 человек
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27 человек - РИА Новости, 02.04.2023
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27 человек
Тела еще четырех человек извлекли из-под завалов после оползня, произошедшего в центральной части Эквадора, общее число погибших достигло 27, сообщила... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T02:27
2023-04-02T02:27
2023-04-02T02:27
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МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Тела еще четырех человек извлекли из-под завалов после оползня, произошедшего в центральной части Эквадора, общее число погибших достигло 27, сообщила генеральная прокуратура страны. Ранее в субботу в ведомстве также сообщили об обнаружении двух жертв. Массивный оползень сошел в городе Алауси в провинции Чимбораcо в воскресенье, в результате чего были уничтожены не менее 57 жилых домов, еще 163 получили повреждения. В последней сводке Национального секретариата по управлению рисками, опубликованной 30 марта, без вести пропавшими числились 72 человека, еще 37 получили ранения, из-под завалов извлекли 32 человека. Спасательные работы на месте оползня продолжаются шестой день с участием 4 спасательных и 15 оперативных групп реагирования из соседних регионов, а также спецтехники. Поиски затрудняют продолжающиеся осадки и опасность новых оползней. В секретариате управления рисками объем сошедшего грунта оценивают в 2 миллиона кубических метров, некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.
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эквадор, в мире
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27 человек
Общее число погибших в результате оползня в Эквадоре достигло 27 человек
МЕХИКО, 2 апр - РИА Новости. Тела еще четырех человек извлекли из-под завалов после оползня, произошедшего в центральной части Эквадора, общее число погибших достигло 27, сообщила генеральная прокуратура страны.
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"27 жертв подтверждены после оползня, произошедшего в Алауси. Прокуратура Эквадора организовала извлечение еще двух тел, недавно найденных среди завалов. После опознания они будут переданы родственникам", - говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Twitter.
Ранее в субботу в ведомстве также сообщили об обнаружении двух жертв.
Массивный оползень сошел в городе Алауси в провинции Чимбораcо в воскресенье, в результате чего были уничтожены не менее 57 жилых домов, еще 163 получили повреждения. В последней сводке Национального секретариата по управлению рисками, опубликованной 30 марта, без вести пропавшими числились 72 человека, еще 37 получили ранения, из-под завалов извлекли 32 человека.
Спасательные работы на месте оползня продолжаются шестой день с участием 4 спасательных и 15 оперативных групп реагирования из соседних регионов, а также спецтехники. Поиски затрудняют продолжающиеся осадки и опасность новых оползней. В секретариате управления рисками объем сошедшего грунта оценивают в 2 миллиона кубических метров, некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.
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