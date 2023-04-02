https://ria.ru/20230402/onkolog-1862423193.html

Онколог рассказал, какие шампуни могут вызвать рак

Онколог рассказал, какие шампуни могут вызвать рак - РИА Новости, 02.04.2023

Онколог рассказал, какие шампуни могут вызвать рак

Сухие шампуни, содержащие бензол, способны повышать риск развития онкологических заболеваний, поэтому использование таких средств лучше ограничить, заявил РИА... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T03:14

2023-04-02T03:14

2023-04-02T04:15

общество

россия

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Сухие шампуни, содержащие бензол, способны повышать риск развития онкологических заболеваний, поэтому использование таких средств лучше ограничить, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России Игорь Самойленко.Специалист отметил, что бензол очень летуч, при вдыхании он может стать причиной появления опухоли верхних дыхательных путей и легких, а при попадании на кожу вызывать опухоли кожи.Воздействие канцерогенов на организм лучше минимизировать, поэтому если на упаковке сухого шампуня в составе указан бензол, то его применение следует ограничить или отказаться совсем, подчеркнул Самойленко.Он добавил, что в октябре американский регулятор разослал предупреждение о том, что ряд сухих шампуней содержит повышенной количество бензола, и они были отозваны из оборота.В жидких шампунях, как правило, бензол не используется, поэтому с этой точки зрения, они более безопасны, уточнил специалист.

https://ria.ru/20230215/onkolog-1852058769.html

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