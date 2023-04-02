https://ria.ru/20230402/obstrel-1862416137.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.04.2023

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 97 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T00:18

2023-04-02T00:18

2023-04-02T00:18

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 97 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк и Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одного мирного жителя в Яковлевке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 34 обстрела.

https://ria.ru/20230401/obstrel-1862368694.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка