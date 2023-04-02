https://ria.ru/20230402/obstrel-1862416137.html
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.04.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 97 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T00:18
2023-04-02T00:18
2023-04-02T00:18
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856723706_0:232:3036:1940_1920x0_80_0_0_731f79afb65fbeda5b36d3f38031333a.jpg
ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 97 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов: Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк и Еленовка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одного мирного жителя в Яковлевке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 34 обстрела.
https://ria.ru/20230401/obstrel-1862368694.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856723706_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_d30f8af246e516691ac6afd4ad75a104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 97 боеприпасов