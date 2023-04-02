https://ria.ru/20230402/neft-1862492509.html

Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти

Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 02.04.2023

Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти

Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T17:45

2023-04-02T17:45

2023-04-02T18:36

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саудовская аравия

александр новак

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.Он уточнил, что речь идет о снижении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, Москва таким образом демонстрирует ответственные и превентивные действия.Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня. При этом в воскресенье о добровольном снижении производства (сверх обязательств по сделке ОПЕК+) объявили также и ряд других стран альянса, включая Саудовскую Аравию (на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец 2023 года).Как отметил Новак, мировой рынок нефти сегодня переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности, непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. "При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнул он.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действуют до конца 2023 года.

https://ria.ru/20230323/neft-1860144147.html

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Наталья Макарова

россия, экономика, нефть, цены на нефть, саудовская аравия, александр новак, опек, сша