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Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 02.04.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:45 02.04.2023 (обновлено: 18:36 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/neft-1862492509.html
Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти
Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти - РИА Новости, 02.04.2023
Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти
Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:45
2023-04-02T18:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
экономика
нефть
цены на нефть
саудовская аравия
александр новак
опек
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.Он уточнил, что речь идет о снижении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, Москва таким образом демонстрирует ответственные и превентивные действия.Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня. При этом в воскресенье о добровольном снижении производства (сверх обязательств по сделке ОПЕК+) объявили также и ряд других стран альянса, включая Саудовскую Аравию (на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец 2023 года).Как отметил Новак, мировой рынок нефти сегодня переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности, непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. "При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнул он.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действуют до конца 2023 года.
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россия, экономика, нефть, цены на нефть, саудовская аравия, александр новак, опек, сша
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Экономика, Нефть, Цены на нефть, Саудовская Аравия, Александр Новак, ОПЕК, США
Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти

Новак: сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки продлено до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Республике Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Россия продлила добровольное сокращение добычи нефти до конца 2023 года, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Он уточнил, что речь идет о снижении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, Москва таким образом демонстрирует ответственные и превентивные действия.
Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня. При этом в воскресенье о добровольном снижении производства (сверх обязательств по сделке ОПЕК+) объявили также и ряд других стран альянса, включая Саудовскую Аравию (на 500 тысяч баррелей в сутки с мая по конец 2023 года).
Как отметил Новак, мировой рынок нефти сегодня переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределенности, непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. "При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности", - подчеркнул он.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Это решение действуют до конца 2023 года.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЭкономикаНефтьЦены на нефтьСаудовская АравияАлександр НовакОПЕКСША
 
 
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