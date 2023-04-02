https://ria.ru/20230402/neft-1862488532.html

Россия в координации со странами ОПЕК+ сократит нефтедобычу

Россия в координации со странами ОПЕК+ сократит нефтедобычу - РИА Новости, 02.04.2023

Россия в координации со странами ОПЕК+ сократит нефтедобычу

Страны ОПЕК+, включая Россию, добровольно снизят добычу нефти до конца года. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T17:16

2023-04-02T17:16

2023-04-02T19:58

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Страны ОПЕК+, включая Россию, добровольно снизят добычу нефти до конца года.На такой же объем сократит добычу и ближневосточное королевство."Представитель Министерства энергетики заявил, что Королевство Саудовская Аравия осуществит добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года в координации с некоторыми другими странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в декларации о кооперации (сделка ОПЕК+. — Прим. ред.)", — указало официальное госагентство королевства SPA.В саудовском Минэнерго подчеркнули, что это предупредительная мера, направленная на поддержание стабильности рынка нефти, и предпринятое королевством сокращение — добровольное и дополнительное к тем квотам, которые альянс утвердил в октябре 2022 года.В ведомстве назвали сокращение предупредительной мерой, дополняющей сокращение добычи, принятое на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей).Ранее Россия объявила добровольное сокращение добычи только на март, но затем продлила его до конца июня.Страны ОПЕК+ в мае 2020-го сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на черное золото, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь снизил добычу — на два миллиона баррелей в сутки от уровня, максимально возможного для августа.

https://ria.ru/20221115/neft-1831570177.html

https://ria.ru/20230215/neft-1852125922.html

саудовская аравия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, цены на нефть, саудовская аравия