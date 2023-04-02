https://ria.ru/20230402/neft-1862488532.html
Россия в координации со странами ОПЕК+ сократит нефтедобычу
Россия в координации со странами ОПЕК+ сократит нефтедобычу - РИА Новости, 02.04.2023
Россия в координации со странами ОПЕК+ сократит нефтедобычу
Страны ОПЕК+, включая Россию, добровольно снизят добычу нефти до конца года. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:16
2023-04-02T17:16
2023-04-02T19:58
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:161:3037:1869_1920x0_80_0_0_d3b0a4ad9005eac3f3a9e805421ca53f.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Страны ОПЕК+, включая Россию, добровольно снизят добычу нефти до конца года.На такой же объем сократит добычу и ближневосточное королевство."Представитель Министерства энергетики заявил, что Королевство Саудовская Аравия осуществит добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года в координации с некоторыми другими странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в декларации о кооперации (сделка ОПЕК+. — Прим. ред.)", — указало официальное госагентство королевства SPA.В саудовском Минэнерго подчеркнули, что это предупредительная мера, направленная на поддержание стабильности рынка нефти, и предпринятое королевством сокращение — добровольное и дополнительное к тем квотам, которые альянс утвердил в октябре 2022 года.В ведомстве назвали сокращение предупредительной мерой, дополняющей сокращение добычи, принятое на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей).Ранее Россия объявила добровольное сокращение добычи только на март, но затем продлила его до конца июня.Страны ОПЕК+ в мае 2020-го сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на черное золото, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь снизил добычу — на два миллиона баррелей в сутки от уровня, максимально возможного для августа.
https://ria.ru/20221115/neft-1831570177.html
https://ria.ru/20230215/neft-1852125922.html
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, саудовская аравия
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия
Россия в координации со странами ОПЕК+ сократит нефтедобычу
Новак: Россия продлит сокращение нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки до конца года
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Страны ОПЕК+, включая Россию, добровольно снизят добычу нефти до конца года.
«
"В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определенного в соответствии с независимыми источниками", — сообщил вице-премьер Александр Новак, его слова приводятся в сообщении на сайте кабмина.
На такой же объем сократит добычу и ближневосточное королевство.
"Представитель Министерства энергетики заявил, что Королевство Саудовская Аравия осуществит добровольное сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с мая до конца 2023 года в координации с некоторыми другими странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, участвующими в декларации о кооперации (сделка ОПЕК+. — Прим. ред.)", — указало официальное госагентство королевства SPA
.
Добыча нефти в России снизилась на 40 тысяч баррелей в сутки, считает МЭА
В саудовском Минэнерго подчеркнули, что это предупредительная мера, направленная на поддержание стабильности рынка нефти, и предпринятое королевством сокращение — добровольное и дополнительное к тем квотам, которые альянс утвердил в октябре 2022 года.
«
"Казахстан осуществит добровольное сокращение добычи на 78 тысяч баррелей в сутки начиная с мая до конца 2023 года вместе с другими странами — участницами ОПЕК+", — сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.
В ведомстве назвали сокращение предупредительной мерой, дополняющей сокращение добычи, принятое на 33-й министерской встрече ОПЕК+ 5 октября 2022 года.
Кроме того, на снижение нефтедобычи также согласились ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Оман (на 40 тысяч баррелей), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Ирак (на 211 тысяч баррелей) и Алжир (на 48 тысяч баррелей).
Ранее Россия объявила добровольное сокращение добычи только на март, но затем продлила его до конца июня.
Страны ОПЕК+ в мае 2020-го сократили добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на черное золото, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь снизил добычу — на два миллиона баррелей в сутки от уровня, максимально возможного для августа.
ОПЕК+ снизила добычу нефти в январе