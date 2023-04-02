https://ria.ru/20230402/natsionalisty-1862494078.html

У Киево-Печерской лавры заметили людей с шевронами "Правого сектора"*

У Киево-Печерской лавры заметили людей с шевронами "Правого сектора"* - РИА Новости, 02.04.2023

У Киево-Печерской лавры заметили людей с шевронами "Правого сектора"*

Молодые люди с красно-чёрными шевронами "Правого сектора"* замечены в Киеве на улице у стен Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T18:01

2023-04-02T18:01

2023-04-02T18:01

религия

религия

киево-печерская лавра

украина

киев

правый сектор

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Молодые люди с красно-чёрными шевронами "Правого сектора"* замечены в Киеве на улице у стен Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), их сняли рядом с полицейскими автобусами, следует из видеокадров, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Вожак группы, как видно на кадрах, выстраивает порядка 20 собравшихся в шеренгу и проводит своего рода перекличку. На некоторых молодых людях с шевронами "Правого сектора"* маски. Действия происходят в присутствии полицейских, рядом стоят автобусы правоохранителей. Они задают вопросы молодым людям, досматривают их вещи. "Внимание! Подняли руки все несовершеннолетние!" - обратился парень с нашивкой "Правого сектора"* к людям в шеренге, после чего он обратился уже к полицейскому: "Их хотите задерживать, господин герой?" Спустя некоторое время молодых людей у стен лавры полицейские организованно сажают в автобус. Из видео непонятно, задерживают ли их и увозят в полицейский участок или же перевозят куда-то. Очевидец ситуации из Киева рассказал РИА Новости, что полицейские задержали эту группу молодых людей. "Это автобусы полиции, которые их задержали. Похоже, что их просто выдворили от территории лавры", - сказал собеседник агентства. При этом на кадрах слышно, как лидер этой группы людей с нашивками "Правого сектора"* выкрикивает: "Возвращаемся обратно!" В субботу у Лавры происходили провокации с участием молодых людей. Там также присутствовали и люди с националистической символикой, в том числе с красно-чёрным флагом, который использует "Правый сектор"*. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230402/lavra-1862488185.html

https://ria.ru/20230402/kiev-1862439955.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, киево-печерская лавра, украина, киев, правый сектор