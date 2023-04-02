На Украине убит французский наемник, воевавший на стороне ВСУ
AFP: на Украине убит французский наемник, воевавший на стороне украинских войск
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на дороге в окрестностях Артемовска
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на дороге в окрестностях Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На Украине убили французского наемника, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на МИД Франции.
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"Мы узнали печальную новость об этой смерти", — процитировало агентство слова из заявления ведомства.
Согласно изданию Monde, речь идет о некоем Т., который умер неделю назад. По информации газеты, на Украине убиты по меньшей мере восемь французов.
В Минобороны России не раз заявляли, что "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет изучит информацию военного ведомства об участии иностранных наемников, в том числе из Франции, в боевых действиях на стороне Украины. По имеющимся сведениям, в войсках территориальной обороны постсоветской республики состоят бойцы Французского легиона. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом.
В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в постсоветскую республику приехали более восьми тысяч наемников более чем из 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, хотя во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.