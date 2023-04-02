https://ria.ru/20230402/moldaviya-1862505778.html
Эксперт назвал Молдавию "самой несчастной" страной в Европе
Эксперт назвал Молдавию "самой несчастной" страной в Европе - РИА Новости, 02.04.2023
Эксперт назвал Молдавию "самой несчастной" страной в Европе
Молдавия импортировала в период отопительного сезона газ на сумму порядка полумиллиарда долларов, оставаясь "самой несчастной" в Европе страной, заявил... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:32
2023-04-02T19:32
2023-04-02T19:32
экономика
молдавия
европа
кишинев
дорин речан
молдовагаз
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:205:3276:2048_1920x0_80_0_0_418686a7eebeded150c67a8d48b70703.jpg
КИШИНЕВ, 2 апр – РИА Новости. Молдавия импортировала в период отопительного сезона газ на сумму порядка полумиллиарда долларов, оставаясь "самой несчастной" в Европе страной, заявил журналистам в Кишиневе экономический эксперт ассоциации IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Правительство ранее сообщало, что поскольку в стране нет своих хранилищ, запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии. "В отопительный сезон, который сейчас завершился, наша страна потребила вдвое меньше газа, чем в прошлый сезон. В этот раз Молдавия закупила газ на сумму около 500 миллионов долларов. При этом тариф на газ был выше, чем в среднем по Европе. Из всех стран Европы жители Молдавии оказались самыми несчастными этой зимой", - заявил Ионицэ в видеообращении, которое он разместил на своей странице в соцсети Facebook*.Эксперт подчеркнул, что проанализировал ситуацию на энергорынке Европы и Молдавии. По его словам, в первом квартале 2023 года Молдавия закупала газ по средней цене в 1096 долларов, когда европейская оценивалась в 700 долларов за 1 куб. Ионицэ отметил, что покупательская способность рядовых жителей Молдавии существенно сократилась. "Если в зимний период 2020-2021 на одну зарплату молдаване могли купить 1581 куб газа, то уже в 2021-2022 — 613 кубов. А в прошедшем сезоне и того меньше - лишь 321 куб. Для сравнения: сейчас жители ЕС на одну зарплату могут купить 1500-2000 кубов газа, что в семь раз больше, чем в Молдавии", - сказал эксперт. Ионицэ констатировал, что компенсации от государства для социально-уязвимых категорий граждан в этом году были выше, но они не спасли ситуацию. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230401/rumyniya-1862295337.html
https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861096750.html
https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860365967.html
молдавия
европа
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afbc4a34f54484aa9c2b6602b0c72036.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, европа, кишинев, дорин речан, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Европа, Кишинев, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром
Эксперт назвал Молдавию "самой несчастной" страной в Европе
IDIS Viitorul: Молдавия стала "самой несчастной" страной в Европе из-за дорогого газа
КИШИНЕВ, 2 апр – РИА Новости. Молдавия импортировала в период отопительного сезона газ на сумму порядка полумиллиарда долларов, оставаясь "самой несчастной" в Европе страной, заявил журналистам в Кишиневе экономический эксперт ассоциации IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз
" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома
". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Правительство ранее сообщало, что поскольку в стране нет своих хранилищ, запасы молдавского газа хранятся на Украине
и в Румынии
.
В Румынии предложили присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины
"В отопительный сезон, который сейчас завершился, наша страна потребила вдвое меньше газа, чем в прошлый сезон. В этот раз Молдавия закупила газ на сумму около 500 миллионов долларов. При этом тариф на газ был выше, чем в среднем по Европе. Из всех стран Европы жители Молдавии оказались самыми несчастными этой зимой", - заявил Ионицэ в видеообращении, которое он разместил на своей странице в соцсети Facebook*.
Эксперт подчеркнул, что проанализировал ситуацию на энергорынке Европы и Молдавии. По его словам, в первом квартале 2023 года Молдавия закупала газ по средней цене в 1096 долларов, когда европейская оценивалась в 700 долларов за 1 куб. Ионицэ отметил, что покупательская способность рядовых жителей Молдавии существенно сократилась.
"Если в зимний период 2020-2021 на одну зарплату молдаване могли купить 1581 куб газа, то уже в 2021-2022 — 613 кубов. А в прошедшем сезоне и того меньше - лишь 321 куб. Для сравнения: сейчас жители ЕС
на одну зарплату могут купить 1500-2000 кубов газа, что в семь раз больше, чем в Молдавии", - сказал эксперт. Ионицэ констатировал, что компенсации от государства для социально-уязвимых категорий граждан в этом году были выше, но они не спасли ситуацию.
Молдавии выгоднее быть ближе к Востоку, заявил Додон
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан
заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям.
На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Оппозиция в Молдавии обвинила власти в подготовке военной провокации