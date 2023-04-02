https://ria.ru/20230402/moldaviya-1862505778.html

Эксперт назвал Молдавию "самой несчастной" страной в Европе

Эксперт назвал Молдавию "самой несчастной" страной в Европе - РИА Новости, 02.04.2023

Эксперт назвал Молдавию "самой несчастной" страной в Европе

Молдавия импортировала в период отопительного сезона газ на сумму порядка полумиллиарда долларов, оставаясь "самой несчастной" в Европе страной, заявил... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T19:32

2023-04-02T19:32

2023-04-02T19:32

экономика

молдавия

европа

кишинев

дорин речан

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 2 апр – РИА Новости. Молдавия импортировала в период отопительного сезона газ на сумму порядка полумиллиарда долларов, оставаясь "самой несчастной" в Европе страной, заявил журналистам в Кишиневе экономический эксперт ассоциации IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Правительство ранее сообщало, что поскольку в стране нет своих хранилищ, запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии. "В отопительный сезон, который сейчас завершился, наша страна потребила вдвое меньше газа, чем в прошлый сезон. В этот раз Молдавия закупила газ на сумму около 500 миллионов долларов. При этом тариф на газ был выше, чем в среднем по Европе. Из всех стран Европы жители Молдавии оказались самыми несчастными этой зимой", - заявил Ионицэ в видеообращении, которое он разместил на своей странице в соцсети Facebook*.Эксперт подчеркнул, что проанализировал ситуацию на энергорынке Европы и Молдавии. По его словам, в первом квартале 2023 года Молдавия закупала газ по средней цене в 1096 долларов, когда европейская оценивалась в 700 долларов за 1 куб. Ионицэ отметил, что покупательская способность рядовых жителей Молдавии существенно сократилась. "Если в зимний период 2020-2021 на одну зарплату молдаване могли купить 1581 куб газа, то уже в 2021-2022 — 613 кубов. А в прошедшем сезоне и того меньше - лишь 321 куб. Для сравнения: сейчас жители ЕС на одну зарплату могут купить 1500-2000 кубов газа, что в семь раз больше, чем в Молдавии", - сказал эксперт. Ионицэ констатировал, что компенсации от государства для социально-уязвимых категорий граждан в этом году были выше, но они не спасли ситуацию. Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Ранее премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что республика может отказаться от российского газа и электроэнергии, но это приведет к существенному подорожанию энергоресурсов, поэтому правительство думает о механизмах компенсаций потребителям. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре прошлого года составила 33,97% в годовом исчислении.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230401/rumyniya-1862295337.html

https://ria.ru/20230328/moldaviya-1861096750.html

https://ria.ru/20230324/moldaviya-1860365967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, европа, кишинев, дорин речан, молдовагаз, газпром