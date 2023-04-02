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В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862461571.html
В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ
В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023
В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ
В городе Мелитополь в Запорожской области зафиксированы в общей сложности три "прилета" после утреннего украинского обстрела, это все гражданские объекты,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:18
2023-04-02T13:18
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В городе Мелитополь в Запорожской области зафиксированы в общей сложности три "прилета" после утреннего украинского обстрела, это все гражданские объекты, сообщили журналистам в экстренных службах. Ранее в администрации города заявили, что удар по Мелитополю был нанесен из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. В распоряжении РИА Новости оказались кадры одной из сбитых ракет для американской РСЗО HIMARS. "На данный момент зафиксировано три прилёта: переулок Штевнева, 7 (газовая труба), улица Западно-Линейная, 2 (многоквартирный дом) и улица Западно-Линейная, 3 (возле тяговой подстанции). Следует отметить, что все места прилетов являются объектами гражданской инфраструктуры, военных объектов даже поблизости нет, среди пострадавших - только мирные жители", - сообщили в экстренных службах. На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы. Идут работы по восстановлению электро- и газоснабжения.
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html
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мелитополь, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ

В Мелитополе зафиксировали прилеты по газовой трубе, жилому дому и тяговой подстанции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой многоквартирный дом в Мелитополе, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой многоквартирный дом в Мелитополе, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
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Жилой многоквартирный дом в Мелитополе, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В городе Мелитополь в Запорожской области зафиксированы в общей сложности три "прилета" после утреннего украинского обстрела, это все гражданские объекты, сообщили журналистам в экстренных службах.
Ранее в администрации города заявили, что удар по Мелитополю был нанесен из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов.
Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
Вчера, 12:30
В распоряжении РИА Новости оказались кадры одной из сбитых ракет для американской РСЗО HIMARS.
"На данный момент зафиксировано три прилёта: переулок Штевнева, 7 (газовая труба), улица Западно-Линейная, 2 (многоквартирный дом) и улица Западно-Линейная, 3 (возле тяговой подстанции). Следует отметить, что все места прилетов являются объектами гражданской инфраструктуры, военных объектов даже поблизости нет, среди пострадавших - только мирные жители", - сообщили в экстренных службах.
На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы. Идут работы по восстановлению электро- и газоснабжения.
Жилой многоквартирный дом в Мелитополе, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле
Вчера, 11:43
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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