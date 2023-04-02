https://ria.ru/20230402/melitopol-1862461571.html
В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ
В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023
В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ
В городе Мелитополь в Запорожской области зафиксированы в общей сложности три "прилета" после утреннего украинского обстрела, это все гражданские объекты,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:18
2023-04-02T13:18
2023-04-02T13:18
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862460479_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_6fc2607c19db12e6b827496f4808ee90.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В городе Мелитополь в Запорожской области зафиксированы в общей сложности три "прилета" после утреннего украинского обстрела, это все гражданские объекты, сообщили журналистам в экстренных службах. Ранее в администрации города заявили, что удар по Мелитополю был нанесен из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. В распоряжении РИА Новости оказались кадры одной из сбитых ракет для американской РСЗО HIMARS. "На данный момент зафиксировано три прилёта: переулок Штевнева, 7 (газовая труба), улица Западно-Линейная, 2 (многоквартирный дом) и улица Западно-Линейная, 3 (возле тяговой подстанции). Следует отметить, что все места прилетов являются объектами гражданской инфраструктуры, военных объектов даже поблизости нет, среди пострадавших - только мирные жители", - сообщили в экстренных службах. На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы. Идут работы по восстановлению электро- и газоснабжения.
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862450512.html
мелитополь
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862460479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_661fc4f91f18d83d0ec548a9aa814c0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ
В Мелитополе зафиксировали прилеты по газовой трубе, жилому дому и тяговой подстанции
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В городе Мелитополь в Запорожской области зафиксированы в общей сложности три "прилета" после утреннего украинского обстрела, это все гражданские объекты, сообщили журналистам в экстренных службах.
Ранее в администрации города заявили, что удар по Мелитополю был нанесен из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов.
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
В распоряжении РИА Новости оказались кадры одной из сбитых ракет для американской РСЗО HIMARS.
"На данный момент зафиксировано три прилёта: переулок Штевнева, 7 (газовая труба), улица Западно-Линейная, 2 (многоквартирный дом) и улица Западно-Линейная, 3 (возле тяговой подстанции). Следует отметить, что все места прилетов являются объектами гражданской инфраструктуры, военных объектов даже поблизости нет, среди пострадавших - только мирные жители", - сообщили в экстренных службах.
На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы. Идут работы по восстановлению электро- и газоснабжения.
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле