https://ria.ru/20230402/melitopol-1862461571.html

В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ

В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.04.2023

В Мелитополе зафиксировали три прилета после обстрела со стороны ВСУ

В городе Мелитополь в Запорожской области зафиксированы в общей сложности три "прилета" после утреннего украинского обстрела, это все гражданские объекты,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T13:18

2023-04-02T13:18

2023-04-02T13:18

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В городе Мелитополь в Запорожской области зафиксированы в общей сложности три "прилета" после утреннего украинского обстрела, это все гражданские объекты, сообщили журналистам в экстренных службах. Ранее в администрации города заявили, что удар по Мелитополю был нанесен из РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов. В распоряжении РИА Новости оказались кадры одной из сбитых ракет для американской РСЗО HIMARS. "На данный момент зафиксировано три прилёта: переулок Штевнева, 7 (газовая труба), улица Западно-Линейная, 2 (многоквартирный дом) и улица Западно-Линейная, 3 (возле тяговой подстанции). Следует отметить, что все места прилетов являются объектами гражданской инфраструктуры, военных объектов даже поблизости нет, среди пострадавших - только мирные жители", - сообщили в экстренных службах. На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы. Идут работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html

https://ria.ru/20230402/melitopol-1862450512.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мелитополь, запорожская область, происшествия