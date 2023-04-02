https://ria.ru/20230402/melitopol-1862457019.html

Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя

Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя - РИА Новости, 02.04.2023

Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя

Состояние одной из пострадавших в результате обстрела Мелитополя в воскресенье крайне тяжелое, всем раненым оказывается медицинская помощь, сообщила глава... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:40

2023-04-02T12:40

2023-04-02T13:16

в мире

мелитополь

галина данильченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Состояние одной из пострадавших в результате обстрела Мелитополя в воскресенье крайне тяжелое, всем раненым оказывается медицинская помощь, сообщила глава администрации города Галина Данильченко. Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных с травмами различной степени тяжести. "По нашему городу были выпущены ракеты, прицельно в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написала Данильченко в своем Telegram-канале. Службы Мелитополя работают над восстановлением электро- и газоснабжения, сообщила она.

https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html

https://ria.ru/20230402/melitopol-1862447399.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь, галина данильченко