https://ria.ru/20230402/melitopol-1862457019.html
Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя
Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя - РИА Новости, 02.04.2023
Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя
Состояние одной из пострадавших в результате обстрела Мелитополя в воскресенье крайне тяжелое, всем раненым оказывается медицинская помощь, сообщила глава... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:40
2023-04-02T12:40
2023-04-02T13:16
в мире
мелитополь
галина данильченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Состояние одной из пострадавших в результате обстрела Мелитополя в воскресенье крайне тяжелое, всем раненым оказывается медицинская помощь, сообщила глава администрации города Галина Данильченко. Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных с травмами различной степени тяжести. "По нашему городу были выпущены ракеты, прицельно в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написала Данильченко в своем Telegram-канале. Службы Мелитополя работают над восстановлением электро- и газоснабжения, сообщила она.
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862447399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь, галина данильченко
В мире, Мелитополь, Галина Данильченко
Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя
Состояние одной из пострадавших при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ крайне тяжелое
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости.
Состояние одной из пострадавших в результате обстрела Мелитополя в воскресенье крайне тяжелое, всем раненым оказывается медицинская помощь, сообщила
глава администрации города Галина Данильченко.
Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных с травмами различной степени тяжести.
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
"По нашему городу были выпущены ракеты, прицельно в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написала Данильченко в своем Telegram-канале.
Службы Мелитополя работают над восстановлением электро- и газоснабжения, сообщила она.
В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом