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Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя - РИА Новости, 02.04.2023
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12:40 02.04.2023 (обновлено: 13:16 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862457019.html
Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя
Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя - РИА Новости, 02.04.2023
Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя
Состояние одной из пострадавших в результате обстрела Мелитополя в воскресенье крайне тяжелое, всем раненым оказывается медицинская помощь, сообщила глава... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:40
2023-04-02T13:16
в мире
мелитополь
галина данильченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Состояние одной из пострадавших в результате обстрела Мелитополя в воскресенье крайне тяжелое, всем раненым оказывается медицинская помощь, сообщила глава администрации города Галина Данильченко. Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных с травмами различной степени тяжести. "По нашему городу были выпущены ракеты, прицельно в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написала Данильченко в своем Telegram-канале. Службы Мелитополя работают над восстановлением электро- и газоснабжения, сообщила она.
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862447399.html
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в мире, мелитополь, галина данильченко
В мире, Мелитополь, Галина Данильченко
Власти рассказали о состоянии шести пострадавших от обстрела Мелитополя

Состояние одной из пострадавших при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ крайне тяжелое

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник Следственного комитета России у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
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Сотрудник Следственного комитета России у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Состояние одной из пострадавших в результате обстрела Мелитополя в воскресенье крайне тяжелое, всем раненым оказывается медицинская помощь, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.
Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных с травмами различной степени тяжести.
Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
Вчера, 12:30
"По нашему городу были выпущены ракеты, прицельно в гражданскую инфраструктуру. К сожалению, пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написала Данильченко в своем Telegram-канале.
Службы Мелитополя работают над восстановлением электро- и газоснабжения, сообщила она.
Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом
Вчера, 11:05
 
В миреМелитопольГалина Данильченко
 
 
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