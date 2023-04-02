https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю - РИА Новости, 02.04.2023
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщила администрация города в Telegram. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:30
2023-04-02T12:30
2023-04-02T17:24
вооруженные силы украины
происшествия
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщила администрация города в Telegram.По словам главы администрации города Галины Данильченко, украинские военные прицельно били по гражданской инфраструктуре."Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написала она в своем Telegram-канале.На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы.Всего городские власти зафиксировали три прилета: пострадали тяговая подстанция локомотивного депо, крыша многоквартирного дома и газовая труба."Следует отметить, что все места прилетов являются объектами гражданской инфраструктуры, военных объектов даже поблизости нет", — уточнили в экстренных службах.Специалисты работают над восстановлением электро- и газоснабжения.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230329/melitopol-1861544658.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе
Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе
2023-04-02T12:30
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, мелитополь
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Мелитополь
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
Удар по Мелитополю ВСУ нанесли из РСЗО HIMARS и с применением кассетных боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости.
ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщила
администрация города в Telegram.
«
"По информации оперативных служб, удар по Мелитополю был осуществлен с РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов", — уточнили в мэрии.
По словам главы администрации города Галины Данильченко, украинские военные прицельно били по гражданской инфраструктуре.
"Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написала она в своем Telegram-канале
.
На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы.
«
"Среди пострадавших — только мирные жители",— подчеркнули в администрации.
Всего городские власти зафиксировали три прилета: пострадали тяговая подстанция локомотивного депо, крыша многоквартирного дома и газовая труба.
"Следует отметить, что все места прилетов являются объектами гражданской инфраструктуры, военных объектов даже поблизости нет", — уточнили в экстренных службах.
Специалисты работают над восстановлением электро- и газоснабжения.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают областной центр — город Запорожье
.
Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе