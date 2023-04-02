Рейтинг@Mail.ru
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 02.04.2023 (обновлено: 17:24 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю - РИА Новости, 02.04.2023
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю
ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщила администрация города в Telegram. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:30
2023-04-02T17:24
вооруженные силы украины
происшествия
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862451570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13bc53439554685e0dc3d3b214ac703b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщила администрация города в Telegram.По словам главы администрации города Галины Данильченко, украинские военные прицельно били по гражданской инфраструктуре."Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написала она в своем Telegram-канале.На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы.Всего городские власти зафиксировали три прилета: пострадали тяговая подстанция локомотивного депо, крыша многоквартирного дома и газовая труба."Следует отметить, что все места прилетов являются объектами гражданской инфраструктуры, военных объектов даже поблизости нет", — уточнили в экстренных службах.Специалисты работают над восстановлением электро- и газоснабжения.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230329/melitopol-1861544658.html
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе
Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе
2023-04-02T12:30
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862451570_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ee7cb3a2ccc7fd237308b2048e0bb495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, происшествия, мелитополь
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Мелитополь
ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю

Удар по Мелитополю ВСУ нанесли из РСЗО HIMARS и с применением кассетных боеприпасов

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщила администрация города в Telegram.
«
"По информации оперативных служб, удар по Мелитополю был осуществлен с РСЗО HIMARS и "Ольха" с применением кассетных боеприпасов", — уточнили в мэрии.
По словам главы администрации города Галины Данильченко, украинские военные прицельно били по гражданской инфраструктуре.
"Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написала она в своем Telegram-канале.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники правоохранительных органов у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов у жилого многоквартирного дома в Мелитополе, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ
На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы.
«
"Среди пострадавших — только мирные жители",— подчеркнули в администрации.
Всего городские власти зафиксировали три прилета: пострадали тяговая подстанция локомотивного депо, крыша многоквартирного дома и газовая труба.
"Следует отметить, что все места прилетов являются объектами гражданской инфраструктуры, военных объектов даже поблизости нет", — уточнили в экстренных службах.
Специалисты работают над восстановлением электро- и газоснабжения.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе
29 марта, 14:05
 
Вооруженные силы УкраиныПроисшествияМелитополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала