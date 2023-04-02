https://ria.ru/20230402/melitopol-1862455700.html

ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю

ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю - РИА Новости, 02.04.2023

ВСУ применили кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю

ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщила администрация города в Telegram. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:30

2023-04-02T12:30

2023-04-02T17:24

вооруженные силы украины

происшествия

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. ВСУ ударили по Мелитополю в Запорожской области кассетными боеприпасами, сообщила администрация города в Telegram.По словам главы администрации города Галины Данильченко, украинские военные прицельно били по гражданской инфраструктуре."Пострадали шесть человек, одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написала она в своем Telegram-канале.На местах обстрелов работают следователи и экстренные службы.Всего городские власти зафиксировали три прилета: пострадали тяговая подстанция локомотивного депо, крыша многоквартирного дома и газовая труба."Следует отметить, что все места прилетов являются объектами гражданской инфраструктуры, военных объектов даже поблизости нет", — уточнили в экстренных службах.Специалисты работают над восстановлением электро- и газоснабжения.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230329/melitopol-1861544658.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе 2023-04-02T12:30 true PT1M08S

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, происшествия, мелитополь