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Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862452935.html
Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести
Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести - РИА Новости, 02.04.2023
Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Мелитополя в Запорожской области выросло до шести, сообщает администрация города. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:03
2023-04-02T12:03
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Мелитополя в Запорожской области выросло до шести, сообщает администрация города. Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных с травмами различной степени тяжести. "Число пострадавших в результате обстрела Мелитополя выросло до шести человек", - говорится в телеграмм-канале администрации.
https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html
мелитополь
запорожская область
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
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Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе
Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе
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60
353
60
мелитополь, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести

Число пострадавших при украинском обстреле Мелитополя выросло до шести

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Мелитополя в Запорожской области выросло до шести, сообщает администрация города.
Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных с травмами различной степени тяжести.
"Число пострадавших в результате обстрела Мелитополя выросло до шести человек", - говорится в телеграмм-канале администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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