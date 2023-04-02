https://ria.ru/20230402/melitopol-1862452935.html

Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести

Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести - РИА Новости, 02.04.2023

Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Мелитополя в Запорожской области выросло до шести, сообщает администрация города. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T12:03

2023-04-02T12:03

2023-04-02T12:03

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Мелитополя в Запорожской области выросло до шести, сообщает администрация города. Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных с травмами различной степени тяжести. "Число пострадавших в результате обстрела Мелитополя выросло до шести человек", - говорится в телеграмм-канале администрации.

https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html

мелитополь

запорожская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе 2023-04-02T12:03 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, запорожская область, происшествия