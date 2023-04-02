https://ria.ru/20230402/melitopol-1862452935.html
Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести
Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести - РИА Новости, 02.04.2023
Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести
Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Мелитополя в Запорожской области выросло до шести, сообщает администрация города. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:03
2023-04-02T12:03
2023-04-02T12:03
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Мелитополя в Запорожской области выросло до шести, сообщает администрация города. Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому. Ранее сообщалось о пяти госпитализированных с травмами различной степени тяжести. "Число пострадавших в результате обстрела Мелитополя выросло до шести человек", - говорится в телеграмм-канале администрации.
https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html
мелитополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места обстрела ВСУ жилого дома в Мелитополе
Первые кадры с места обстрела украинскими боевиками жилого дома в Мелитополе
2023-04-02T12:03
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PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Мелитополя выросло до шести
Число пострадавших при украинском обстреле Мелитополя выросло до шести