https://ria.ru/20230402/melitopol-1862450512.html
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле - РИА Новости, 02.04.2023
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле
Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Мелитополе после обстрела города украинскими войсками, сообщили власти города. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:43
2023-04-02T11:43
2023-04-02T13:16
мелитополь
происшествия
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Мелитополе после обстрела города украинскими войсками, сообщили власти города.Украинские войска обстреляли Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому, сообщила ранее администрация города. Корреспондент РИА Новости сообщил с места о ранении как минимум одного человека."По уточненной информации, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате утреннего обстрела мирного Мелитополя боевиками киевского режима", - сообщается в Telegram-канале администрации города.
https://ria.ru/20230401/obstrel-1862368694.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, происшествия
Мелитополь, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ