https://ria.ru/20230402/melitopol-1862450512.html

В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле

В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле - РИА Новости, 02.04.2023

В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле

Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Мелитополе после обстрела города украинскими войсками, сообщили власти города. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:43

2023-04-02T11:43

2023-04-02T13:16

мелитополь

происшествия

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Мелитополе после обстрела города украинскими войсками, сообщили власти города.Украинские войска обстреляли Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому, сообщила ранее администрация города. Корреспондент РИА Новости сообщил с места о ранении как минимум одного человека."По уточненной информации, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате утреннего обстрела мирного Мелитополя боевиками киевского режима", - сообщается в Telegram-канале администрации города.

https://ria.ru/20230401/obstrel-1862368694.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, происшествия