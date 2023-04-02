Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 02.04.2023 (обновлено: 13:16 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862450512.html
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле - РИА Новости, 02.04.2023
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле
Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Мелитополе после обстрела города украинскими войсками, сообщили власти города. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:43
2023-04-02T13:16
мелитополь
происшествия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862460774_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_165f9e35b5622cb5b8ff94dfcd91ef8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Мелитополе после обстрела города украинскими войсками, сообщили власти города.Украинские войска обстреляли Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому, сообщила ранее администрация города. Корреспондент РИА Новости сообщил с места о ранении как минимум одного человека."По уточненной информации, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате утреннего обстрела мирного Мелитополя боевиками киевского режима", - сообщается в Telegram-канале администрации города.
https://ria.ru/20230401/obstrel-1862368694.html
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862460774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_028b2b1fae56d19971649fe358cb3d71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, происшествия
Мелитополь, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле

В Мелитополе госпитализировали пять человек, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой многоквартирный дом в Мелитополе, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой многоквартирный дом в Мелитополе, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жилой многоквартирный дом в Мелитополе, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Мелитополе после обстрела города украинскими войсками, сообщили власти города.
Украинские войска обстреляли Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо и жилому дому, сообщила ранее администрация города. Корреспондент РИА Новости сообщил с места о ранении как минимум одного человека.
"По уточненной информации, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, полученными в результате утреннего обстрела мирного Мелитополя боевиками киевского режима", - сообщается в Telegram-канале администрации города.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В Курской области после обстрела со стороны ВСУ нарушено энергоснабжение
1 апреля, 16:38
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала