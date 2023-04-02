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В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 02.04.2023 (обновлено: 11:25 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862447399.html
В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом
В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 02.04.2023
В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом
В Мелитополе в результате украинского обстрела поврежден многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:05
2023-04-02T11:25
специальная военная операция на украине
мелитополь
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. В Мелитополе в результате украинского обстрела поврежден многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, в результате удара получил ранения мирный житель.Повреждена кровля и остекление дома.По информации городской администрации, пострадал дом на улице Западно-Линейная. На улице Штевнева зафиксировано попадание снаряда в газовую трубу, на месте работает газовая служба, сообщается в Telegram-канале администрации Мелитополя.Кроме того, снаряды ВСУ также попали в локомотивное депо.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230401/obstrel-1862368694.html
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мелитополь, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Происшествия
В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом

В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом, пострадал человек

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. В Мелитополе в результате украинского обстрела поврежден многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, в результате удара получил ранения мирный житель.
Повреждена кровля и остекление дома.
По информации городской администрации, пострадал дом на улице Западно-Линейная. На улице Штевнева зафиксировано попадание снаряда в газовую трубу, на месте работает газовая служба, сообщается в Telegram-канале администрации Мелитополя.
Кроме того, снаряды ВСУ также попали в локомотивное депо.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.
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