https://ria.ru/20230402/melitopol-1862447399.html

В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом

В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом - РИА Новости, 02.04.2023

В Мелитополе при обстреле поврежден многоквартирный дом

В Мелитополе в результате украинского обстрела поврежден многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:05

2023-04-02T11:05

2023-04-02T11:25

специальная военная операция на украине

мелитополь

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости. В Мелитополе в результате украинского обстрела поврежден многоквартирный дом, передает корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, в результате удара получил ранения мирный житель.Повреждена кровля и остекление дома.По информации городской администрации, пострадал дом на улице Западно-Линейная. На улице Штевнева зафиксировано попадание снаряда в газовую трубу, на месте работает газовая служба, сообщается в Telegram-канале администрации Мелитополя.Кроме того, снаряды ВСУ также попали в локомотивное депо.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230401/obstrel-1862368694.html

мелитополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, происшествия