https://ria.ru/20230402/melitopol-1862444536.html
Украинские войска обстреляли Мелитополь
Украинские войска обстреляли Мелитополь - РИА Новости, 02.04.2023
Украинские войска обстреляли Мелитополь
Украинские войска обстреляли в воскресенье Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо, сообщила администрация города. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T10:29
2023-04-02T10:29
2023-04-02T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо, сообщила администрация города. "В результате обстрела украинскими боевиками Мелитополя зафиксированы прилёты в локомотивное депо", - говорится в сообщении администрации. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, отметили власти.
https://ria.ru/20230329/melitopol-1861544658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь
Украинские войска обстреляли Мелитополь
Украинские войска обстреляли локомотивное депо Мелитополя