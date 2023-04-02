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Украинские войска обстреляли Мелитополь - РИА Новости, 02.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 02.04.2023 (обновлено: 10:30 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/melitopol-1862444536.html
Украинские войска обстреляли Мелитополь
Украинские войска обстреляли Мелитополь - РИА Новости, 02.04.2023
Украинские войска обстреляли Мелитополь
Украинские войска обстреляли в воскресенье Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо, сообщила администрация города. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T10:29
2023-04-02T10:30
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо, сообщила администрация города. "В результате обстрела украинскими боевиками Мелитополя зафиксированы прилёты в локомотивное депо", - говорится в сообщении администрации. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, отметили власти.
https://ria.ru/20230329/melitopol-1861544658.html
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в мире, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь
Украинские войска обстреляли Мелитополь

Украинские войска обстреляли локомотивное депо Мелитополя

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Мелитополя
Последствия обстрела Мелитополя - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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Последствия обстрела Мелитополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо, сообщила администрация города.
"В результате обстрела украинскими боевиками Мелитополя зафиксированы прилёты в локомотивное депо", - говорится в сообщении администрации.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, отметили власти.
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Власти Мелитополя сообщили о "минированиях" в городе
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