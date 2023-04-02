https://ria.ru/20230402/melitopol-1862444536.html

Украинские войска обстреляли Мелитополь

Украинские войска обстреляли Мелитополь - РИА Новости, 02.04.2023

Украинские войска обстреляли Мелитополь

Украинские войска обстреляли в воскресенье Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо, сообщила администрация города. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T10:29

2023-04-02T10:29

2023-04-02T10:30

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье Мелитополь, есть попадания по локомотивному депо, сообщила администрация города. "В результате обстрела украинскими боевиками Мелитополя зафиксированы прилёты в локомотивное депо", - говорится в сообщении администрации. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется, отметили власти.

https://ria.ru/20230329/melitopol-1861544658.html

мелитополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мелитополь