https://ria.ru/20230402/medvedev-1862476541.html
Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака
Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака - РИА Новости, 02.04.2023
Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства России в Совбезе ООН про РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:39
2023-04-02T15:39
2023-04-02T20:57
россия
жозеп боррель
дмитрий медведев
евросоюз
оон
в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства России в Совбезе ООН про День дурака заметил, что Борелль в этом вопросе известный специалист.Ранее Боррель спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами язвительное высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "подходит для Дня дурака"."Ну а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день", — написал Медведев в Twitter.
https://ria.ru/20230402/kiev-1862439955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жозеп боррель, дмитрий медведев, евросоюз, оон, в мире
Россия, Жозеп Боррель, Дмитрий Медведев, Евросоюз, ООН, В мире
Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака
Зампред Совбеза России Медведев назвал Борреля большим специалистом по поводу Дня дурака
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства России в Совбезе ООН про День дурака заметил, что Борелль в этом вопросе известный специалист.
Ранее Боррель спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами язвительное высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "подходит для Дня дурака".
"Ну а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день", — написал Медведев в Twitter.
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