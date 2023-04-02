https://ria.ru/20230402/medvedev-1862476541.html

Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака

Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака - РИА Новости, 02.04.2023

Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства России в Совбезе ООН про РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T15:39

2023-04-02T15:39

2023-04-02T20:57

россия

жозеп боррель

дмитрий медведев

евросоюз

оон

в мире

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства России в Совбезе ООН про День дурака заметил, что Борелль в этом вопросе известный специалист.Ранее Боррель спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами язвительное высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "подходит для Дня дурака"."Ну а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день", — написал Медведев в Twitter.

https://ria.ru/20230402/kiev-1862439955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, жозеп боррель, дмитрий медведев, евросоюз, оон, в мире