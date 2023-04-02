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Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака - РИА Новости, 02.04.2023
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15:39 02.04.2023 (обновлено: 20:57 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/medvedev-1862476541.html
Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака
Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака - РИА Новости, 02.04.2023
Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства России в Совбезе ООН про РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:39
2023-04-02T20:57
россия
жозеп боррель
дмитрий медведев
евросоюз
оон
в мире
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства России в Совбезе ООН про День дурака заметил, что Борелль в этом вопросе известный специалист.Ранее Боррель спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами язвительное высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "подходит для Дня дурака"."Ну а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день", — написал Медведев в Twitter.
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россия, жозеп боррель, дмитрий медведев, евросоюз, оон, в мире
Россия, Жозеп Боррель, Дмитрий Медведев, Евросоюз, ООН, В мире
Медведев высмеял высказывание Борреля про День дурака

Зампред Совбеза России Медведев назвал Борреля большим специалистом по поводу Дня дурака

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес председательства России в Совбезе ООН про День дурака заметил, что Борелль в этом вопросе известный специалист.
Ранее Боррель спустя несколько часов повторил за украинскими СМИ и журналистами язвительное высказывание о том, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН "подходит для Дня дурака".
"Ну а по поводу Дня дурака Жозеп Боррель большой специалист. Это его день", — написал Медведев в Twitter.
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РоссияЖозеп БоррельДмитрий МедведевЕвросоюзООНВ мире
 
 
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