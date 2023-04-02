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СМИ: Fly Dubai и Air Arabia возобновили прием российских Visa и MasterCard - РИА Новости, 02.04.2023
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07:41 02.04.2023 (обновлено: 07:49 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/mastercard-1862429842.html
СМИ: Fly Dubai и Air Arabia возобновили прием российских Visa и MasterCard
СМИ: Fly Dubai и Air Arabia возобновили прием российских Visa и MasterCard - РИА Новости, 02.04.2023
СМИ: Fly Dubai и Air Arabia возобновили прием российских Visa и MasterCard
Несколько авиакомпаний Ближнего Востока возобновляют прием российских карт Visa и MasterCard, среди них Emirates, Air Arabia и Fly Dubai, сообщает газета... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T07:41
2023-04-02T07:49
ближний восток
россия
emirates
visa, inc.
mastercard, inc.
экономика
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Несколько авиакомпаний Ближнего Востока возобновляют прием российских карт Visa и MasterCard, среди них Emirates, Air Arabia и Fly Dubai, сообщает газета "Известия". По данным газеты, теперь билеты авиакомпании Air Arabia можно оплатить российской картой через Систему быстрых платежей (СБП). Отмечается, что клиенту необходимо оформить бронирование и затем обратиться в службу поддержки, чтобы получить от нее ссылку для проведения операции, платеж будет проходить через представителя авиакомпании в России. В кол-центре компании изданию сообщили, что сбор за выписку каждого билета составит 6% от итоговой суммы. Кроме того, похожую схему предлагают в компании Fly Dubai. Однако транзакции будут проходить через уполномоченного агента, дополнительный сбор которого составит 2 тысячи рублей. Провести платеж можно любой российской картой Visa или MasterCard, подчеркивает газета. В пресс-службе авиакомпании изданию информацию о приеме оплаты у российских клиентов через СБП подтвердили. В компании Emirates также дают возможность проводить оплату российскими картами, однако для этого они пользуются системой QR-кодов. Для оплаты нужно забронировать билеты через службу поддержки и запросить реквизиты по электронной почте московского офиса авиакомпании. Затем необходимо отсканировать пришедший QR-код в любом банковском приложении, а также указать итоговую сумму и номер брони, рассказали газете в кол-центре организации. В Emirates уточнили, что совершить транзакцию нужно в ближайшие часы после звонка, чтобы цена авиабилета не успела измениться.
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ближний восток, россия, emirates, visa, inc., mastercard, inc., экономика
Ближний Восток, Россия, Emirates, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Экономика
СМИ: Fly Dubai и Air Arabia возобновили прием российских Visa и MasterCard

"Известия": Air Arabia и Fly Dubai возобновили прием российских карт Visa и MasterCard

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Несколько авиакомпаний Ближнего Востока возобновляют прием российских карт Visa и MasterCard, среди них Emirates, Air Arabia и Fly Dubai, сообщает газета "Известия".
«
"Целый ряд авиакомпаний стран Ближнего Востока наладили прием Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками. Оплатить билет по отечественному "пластику" снова можно на рейсы Emirates, Air Arabia и Fly Dubai... Ранее о такой возможности также сообщали в службе поддержки Turkish Airlines", - пишет издание.
По данным газеты, теперь билеты авиакомпании Air Arabia можно оплатить российской картой через Систему быстрых платежей (СБП). Отмечается, что клиенту необходимо оформить бронирование и затем обратиться в службу поддержки, чтобы получить от нее ссылку для проведения операции, платеж будет проходить через представителя авиакомпании в России. В кол-центре компании изданию сообщили, что сбор за выписку каждого билета составит 6% от итоговой суммы.
Кроме того, похожую схему предлагают в компании Fly Dubai. Однако транзакции будут проходить через уполномоченного агента, дополнительный сбор которого составит 2 тысячи рублей. Провести платеж можно любой российской картой Visa или MasterCard, подчеркивает газета. В пресс-службе авиакомпании изданию информацию о приеме оплаты у российских клиентов через СБП подтвердили.
В компании Emirates также дают возможность проводить оплату российскими картами, однако для этого они пользуются системой QR-кодов. Для оплаты нужно забронировать билеты через службу поддержки и запросить реквизиты по электронной почте московского офиса авиакомпании. Затем необходимо отсканировать пришедший QR-код в любом банковском приложении, а также указать итоговую сумму и номер брони, рассказали газете в кол-центре организации. В Emirates уточнили, что совершить транзакцию нужно в ближайшие часы после звонка, чтобы цена авиабилета не успела измениться.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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