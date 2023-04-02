СМИ: Fly Dubai и Air Arabia возобновили прием российских Visa и MasterCard
"Известия": Air Arabia и Fly Dubai возобновили прием российских карт Visa и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Несколько авиакомпаний Ближнего Востока возобновляют прием российских карт Visa и MasterCard, среди них Emirates, Air Arabia и Fly Dubai, сообщает газета "Известия".
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"Целый ряд авиакомпаний стран Ближнего Востока наладили прием Visa и MasterCard, выпущенных российскими банками. Оплатить билет по отечественному "пластику" снова можно на рейсы Emirates, Air Arabia и Fly Dubai... Ранее о такой возможности также сообщали в службе поддержки Turkish Airlines", - пишет издание.
По данным газеты, теперь билеты авиакомпании Air Arabia можно оплатить российской картой через Систему быстрых платежей (СБП). Отмечается, что клиенту необходимо оформить бронирование и затем обратиться в службу поддержки, чтобы получить от нее ссылку для проведения операции, платеж будет проходить через представителя авиакомпании в России. В кол-центре компании изданию сообщили, что сбор за выписку каждого билета составит 6% от итоговой суммы.
Кроме того, похожую схему предлагают в компании Fly Dubai. Однако транзакции будут проходить через уполномоченного агента, дополнительный сбор которого составит 2 тысячи рублей. Провести платеж можно любой российской картой Visa или MasterCard, подчеркивает газета. В пресс-службе авиакомпании изданию информацию о приеме оплаты у российских клиентов через СБП подтвердили.
В компании Emirates также дают возможность проводить оплату российскими картами, однако для этого они пользуются системой QR-кодов. Для оплаты нужно забронировать билеты через службу поддержки и запросить реквизиты по электронной почте московского офиса авиакомпании. Затем необходимо отсканировать пришедший QR-код в любом банковском приложении, а также указать итоговую сумму и номер брони, рассказали газете в кол-центре организации. В Emirates уточнили, что совершить транзакцию нужно в ближайшие часы после звонка, чтобы цена авиабилета не успела измениться.