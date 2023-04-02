https://ria.ru/20230402/malchik-1862529182.html

В Тверской области нашли тело мальчика, пропавшего около двух дней назад

В Тверской области нашли тело мальчика, пропавшего около двух дней назад - РИА Новости, 02.04.2023

В Тверской области нашли тело мальчика, пропавшего около двух дней назад

Тело пропавшего около двух дней назад десятилетнего мальчика найдено в недостроенном частном доме в Тверской области, видимых признаков криминальной смерти нет, РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T22:44

2023-04-02T22:44

2023-04-02T22:44

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калязин

калязинский район

россия

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РЯЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Тело пропавшего около двух дней назад десятилетнего мальчика найдено в недостроенном частном доме в Тверской области, видимых признаков криминальной смерти нет, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как сообщала РИА Новости прокурор Калязинского района Татьяна Осипова, в городе Калязине 10-летний мальчик ушел гулять в пятницу в 16.30. К обещанному времени домой он не вернулся. К поисковым мероприятиям подключились сотрудники МЧС, полиция, волонтеры и местные жители. СУСК по региону информировал, что для тщательного выяснения обстоятельств безвестного исчезновения мальчика, мобилизации сил на поиск было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначен ряд судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20230331/shakhta-1862231193.html

калязин

калязинский район

россия

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калязин, калязинский район, россия