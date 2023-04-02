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В Тверской области нашли тело мальчика, пропавшего около двух дней назад - РИА Новости, 02.04.2023
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22:44 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/malchik-1862529182.html
В Тверской области нашли тело мальчика, пропавшего около двух дней назад
В Тверской области нашли тело мальчика, пропавшего около двух дней назад - РИА Новости, 02.04.2023
В Тверской области нашли тело мальчика, пропавшего около двух дней назад
Тело пропавшего около двух дней назад десятилетнего мальчика найдено в недостроенном частном доме в Тверской области, видимых признаков криминальной смерти нет, РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T22:44
2023-04-02T22:44
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калязин
калязинский район
россия
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РЯЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Тело пропавшего около двух дней назад десятилетнего мальчика найдено в недостроенном частном доме в Тверской области, видимых признаков криминальной смерти нет, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Как сообщала РИА Новости прокурор Калязинского района Татьяна Осипова, в городе Калязине 10-летний мальчик ушел гулять в пятницу в 16.30. К обещанному времени домой он не вернулся. К поисковым мероприятиям подключились сотрудники МЧС, полиция, волонтеры и местные жители. СУСК по региону информировал, что для тщательного выяснения обстоятельств безвестного исчезновения мальчика, мобилизации сил на поиск было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначен ряд судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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калязин
калязинский район
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калязин, калязинский район, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калязин, Калязинский район, Россия
В Тверской области нашли тело мальчика, пропавшего около двух дней назад

В Тверской области нашли тело десятилетнего мальчика, пропавшего около двух дней назад

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 2 апр – РИА Новости. Тело пропавшего около двух дней назад десятилетнего мальчика найдено в недостроенном частном доме в Тверской области, видимых признаков криминальной смерти нет, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Как сообщала РИА Новости прокурор Калязинского района Татьяна Осипова, в городе Калязине 10-летний мальчик ушел гулять в пятницу в 16.30. К обещанному времени домой он не вернулся. К поисковым мероприятиям подключились сотрудники МЧС, полиция, волонтеры и местные жители. СУСК по региону информировал, что для тщательного выяснения обстоятельств безвестного исчезновения мальчика, мобилизации сил на поиск было возбуждено уголовное дело.
«
"Второго апреля в рамках расследования уголовного дела в ходе масштабных поисковых мероприятий в недостроенном частном доме в городе Калязине обнаружено тело пропавшего ребенка, без видимых признаков криминальной смерти", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Отмечается, что проведен детальный осмотр места происшествия с использованием современной криминалистической техники. Назначен ряд судебных экспертиз, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Полиция - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КалязинКалязинский районРоссия
 
 
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