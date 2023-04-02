https://ria.ru/20230402/makeev-1862457388.html
"Дорога в ад": немцы отчитали посла Украины за критику призывов к миру
"Дорога в ад": немцы отчитали посла Украины за критику призывов к миру - РИА Новости, 02.04.2023
"Дорога в ад": немцы отчитали посла Украины за критику призывов к миру
Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили посла Украины в стране Алексея Макеева в цинизме за критику призывов к миру. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T12:45
2023-04-02T12:45
2023-04-02T17:24
в мире
германия
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt обвинили посла Украины в стране Алексея Макеева в цинизме за критику призывов к миру.Дипломат отреагировал на открытое письмо к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом к переговорам по ситуации в постсоветской республике. Оно было составлено сыном бывшего канцлера Вилли Брандта, историком и социал-демократом Петером Брандтом, а затем поддержано 200 членами правящей Социал-демократической партии Германии.Многие комментаторы упрекнули Макеева в нежелании остановить кризис."По реакции Макеева, да и Мельник уже высказался, сорвавшись в свое риторическое барахло, ясно видно, что посол не хочет и не собирается разбираться с содержанием письма. Причина не имеет значения. Важны только театральность, жертвенный пафос", — написал Johannes Lichteruh."В Германии по-прежнему существует свобода слова. Посол и ему подобные должны терпеть это. Немецкий налогоплательщик больше не может платить за все это, и поэтому могут быть такие соображения", — считает Angelika A."Да, а посылать на смерть столько украинцев и даже больше — это совсем не цинично... Дорога в ад всегда была вымощена благими намерениями", — заметила Anja R."Этот посол — той же масти, что и Зеленский, Мельник и их коллеги", — заключил Annemie.В распространенном в пятницу письме, адресованном Шольцу, говорится о необходимости способствовать мирным переговорам. Составители обращения указывают, что большая часть немецких граждан не поддерживают нескончаемого раскручивания "спирали насилия", а вместо главенства милитаризма необходим язык дипломатии и мира.
https://ria.ru/20230402/zapad-1862449691.html
https://ria.ru/20230401/ukraina-1862352572.html
https://ria.ru/20230401/ssha-1862316517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц
"Дорога в ад": немцы отчитали посла Украины за критику призывов к миру
Читатели Die Welt отчитали посла Украины Макеева за критику призывов к миру
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
обвинили посла Украины в стране Алексея Макеева в цинизме за критику призывов к миру.
Дипломат отреагировал на открытое письмо к канцлеру Германии Олафу Шольцу
с призывом к переговорам по ситуации в постсоветской республике. Оно было составлено сыном бывшего канцлера Вилли Брандта, историком и социал-демократом Петером Брандтом, а затем поддержано 200 членами правящей Социал-демократической партии Германии.
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Многие комментаторы упрекнули Макеева в нежелании остановить кризис.
"По реакции Макеева, да и Мельник уже высказался, сорвавшись в свое риторическое барахло, ясно видно, что посол не хочет и не собирается разбираться с содержанием письма. Причина не имеет значения. Важны только театральность, жертвенный пафос", — написал Johannes Lichteruh.
«
"Цинично называть призыв к миру циничным!" — возмутился Frank M.
"В Германии по-прежнему существует свобода слова. Посол и ему подобные должны терпеть это. Немецкий налогоплательщик больше не может платить за все это, и поэтому могут быть такие соображения", — считает Angelika A.
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"Да, а посылать на смерть столько украинцев и даже больше — это совсем не цинично... Дорога в ад всегда была вымощена благими намерениями", — заметила Anja R.
"Этот посол — той же масти, что и Зеленский, Мельник и их коллеги", — заключил Annemie.
В распространенном в пятницу письме, адресованном Шольцу, говорится о необходимости способствовать мирным переговорам. Составители обращения указывают, что большая часть немецких граждан не поддерживают нескончаемого раскручивания "спирали насилия", а вместо главенства милитаризма необходим язык дипломатии и мира.
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