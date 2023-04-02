https://ria.ru/20230402/lavra-1862533035.html
Прихожане Киево-Печерской лавры не ушли от обители с наступлением темноты
Прихожане Киево-Печерской лавры не ушли от обители с наступлением темноты - РИА Новости, 02.04.2023
Прихожане Киево-Печерской лавры не ушли от обители с наступлением темноты
Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с наступлением темноты не разошлись, они остаются у Киево-Печерской лавры и продолжают сдерживать... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T23:51
2023-04-02T23:51
2023-04-02T23:51
религия
украина
луганск
донецк
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
православная церковь украины (пцу)
оон
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с наступлением темноты не разошлись, они остаются у Киево-Печерской лавры и продолжают сдерживать провокации сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), следует из видео, присланного РИА Новости очевидцами. Защитники Киево-Печерской лавры остаются у обители в вечернее время, несмотря на дождливую погоду. Монахи лавры и прихожане поют молитвы. Обитель охраняет "полиция диалога". Переодически происходят словесные перепалки со сторонниками изгнания монахов из лавры, в основном - молодыми людьми. "Вы несчастные люди!" - взывает к совести одного из парней женщина в летах. "Мы все перед Богом равны! Мы все люди, а выше нас Бог", - парирует он. Провокаторы рядом пререкаются, требуя ответить, являются ли Луганск и Донецк Украиной. Полиция ведет себя спокойно, в споры не вмешивается. Раннее в воскресенье контролируемая координаторами молодежь прыгала около обители с криками "Кто не скачет, тот москаль", размахивая украинскими флагами. На воскресную Божественную литургию в Киево-Печерской лавру пришли сотни верующих. Вместо отправленного под домашний арест наместника митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) службу возглавил возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Митрополит Павел был отправлен под домашний арест накануне, в зале суда на него надели электронный браслет. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, луганск, донецк, антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), православная церковь украины (пцу), оон, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Луганск, Донецк, Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Православная церковь Украины (ПЦУ), ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Киево-Печерская Лавра
Прихожане Киево-Печерской лавры не ушли от обители с наступлением темноты
Прихожане Киево-Печерской лавры не расходятся с наступлением темноты и несмотря на дождь
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) с наступлением темноты не разошлись, они остаются у Киево-Печерской лавры и продолжают сдерживать провокации сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), следует из видео, присланного РИА Новости очевидцами.
Защитники Киево-Печерской лавры остаются у обители в вечернее время, несмотря на дождливую погоду. Монахи лавры и прихожане поют молитвы. Обитель охраняет "полиция диалога". Переодически происходят словесные перепалки со сторонниками изгнания монахов из лавры, в основном - молодыми людьми.
"Вы несчастные люди!" - взывает к совести одного из парней женщина в летах. "Мы все перед Богом равны! Мы все люди, а выше нас Бог", - парирует он. Провокаторы рядом пререкаются, требуя ответить, являются ли Луганск
и Донецк Украиной
. Полиция ведет себя спокойно, в споры не вмешивается.
Раннее в воскресенье контролируемая координаторами молодежь прыгала около обители с криками "Кто не скачет, тот москаль", размахивая украинскими флагами.
На воскресную Божественную литургию в Киево-Печерской лавру пришли сотни верующих. Вместо отправленного под домашний арест наместника митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) службу возглавил возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
Митрополит Павел был отправлен под домашний арест накануне, в зале суда на него надели электронный браслет.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу
и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск
также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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