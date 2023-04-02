https://ria.ru/20230402/lavra-1862440112.html

Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры

Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.04.2023

Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры

Прихожане молятся даже на улице возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), так как храм не вмещает такое количество людей,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:49

2023-04-02T09:49

2023-04-02T09:55

религия

украина

александр ткаченко (протоиерей)

антониу гутерриш

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оон

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прихожане молятся даже на улице возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), так как храм не вмещает такое количество людей, на входе в обитель дежурят порядка двух десятков полицейских, сообщили в воскресенье в Союзе православных журналистов. "В Лавре воскресный день идет своим чередом. В храмах - службы. Многие прихожане молятся на улице, так как ни один храм не может вместить такого количества людей. Радикалы еще спят, на входе в обитель дежурят 20 человек полиции", - говорится в сообщении Союза в телеграм-канале. Уточняется, что люди также собираются и у Крестовоздвиженского храма. Как сообщало ранее украинское издание "Страна", суд в Киеве избрал меру пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета. Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230401/lavra-1862413827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц, киев, россия