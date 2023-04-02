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Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.04.2023
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Религия
 
09:49 02.04.2023 (обновлено: 09:55 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/lavra-1862440112.html
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 02.04.2023
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры
Прихожане молятся даже на улице возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), так как храм не вмещает такое количество людей,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:49
2023-04-02T09:55
религия
украина
александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
оон
ситуация вокруг упц
киев
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прихожане молятся даже на улице возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), так как храм не вмещает такое количество людей, на входе в обитель дежурят порядка двух десятков полицейских, сообщили в воскресенье в Союзе православных журналистов. "В Лавре воскресный день идет своим чередом. В храмах - службы. Многие прихожане молятся на улице, так как ни один храм не может вместить такого количества людей. Радикалы еще спят, на входе в обитель дежурят 20 человек полиции", - говорится в сообщении Союза в телеграм-канале. Уточняется, что люди также собираются и у Крестовоздвиженского храма. Как сообщало ранее украинское издание "Страна", суд в Киеве избрал меру пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета. Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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украина, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц, киев, россия
Религия, Украина, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Россия
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры

Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской Лавры, на входе дежурят полицейские

© УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
Ситуация в Киево-Печерской лавре
© УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прихожане молятся даже на улице возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), так как храм не вмещает такое количество людей, на входе в обитель дежурят порядка двух десятков полицейских, сообщили в воскресенье в Союзе православных журналистов.
"В Лавре воскресный день идет своим чередом. В храмах - службы. Многие прихожане молятся на улице, так как ни один храм не может вместить такого количества людей. Радикалы еще спят, на входе в обитель дежурят 20 человек полиции", - говорится в сообщении Союза в телеграм-канале.
Уточняется, что люди также собираются и у Крестовоздвиженского храма.
Как сообщало ранее украинское издание "Страна", суд в Киеве избрал меру пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета.
Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Верующие возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В Киево-Печерской лавре прокомментировали арест митрополита Павла
Вчера, 23:25
 
РелигияУкраинаАлександр Ткаченко (протоиерей)Антониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ООНСитуация вокруг УПЦКиевРоссия
 
 
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