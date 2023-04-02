Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской Лавры, на входе дежурят полицейские
© УПЦСитуация в Киево-Печерской лавре
© УПЦ
Ситуация в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Прихожане молятся даже на улице возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской Православной церкви (УПЦ), так как храм не вмещает такое количество людей, на входе в обитель дежурят порядка двух десятков полицейских, сообщили в воскресенье в Союзе православных журналистов.
"В Лавре воскресный день идет своим чередом. В храмах - службы. Многие прихожане молятся на улице, так как ни один храм не может вместить такого количества людей. Радикалы еще спят, на входе в обитель дежурят 20 человек полиции", - говорится в сообщении Союза в телеграм-канале.
Уточняется, что люди также собираются и у Крестовоздвиженского храма.
Как сообщало ранее украинское издание "Страна", суд в Киеве избрал меру пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета.
Утром в субботу наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что ему предъявлены подозрения со стороны украинских властей в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника Лавры, а сам Павел в разговоре с прихожанами сообщал о "домашнем аресте" и некоем протоколе, который ему "нужно подписать". Служба безопасности Украины позже подтвердила вынесение подозрения митрополиту по двум статьям, украинские СМИ сообщали о том, что прокуратура в суде добивается его круглосуточного домашнего ареста.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".