https://ria.ru/20230402/lavra-1862432336.html

Верующие пришли в Киево-Печерскую лавру на службу

Верующие пришли в Киево-Печерскую лавру на службу - РИА Новости, 02.04.2023

Верующие пришли в Киево-Печерскую лавру на службу

Верующие с утра пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на службу, сообщили в Союзе православных журналистов. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T08:29

2023-04-02T08:29

2023-04-02T11:32

религия

украина

александр ткаченко (протоиерей)

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

ситуация вокруг упц

киев

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Верующие с утра пришли в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на службу, сообщили в Союзе православных журналистов. "Божественную литургию возглавит блаженнейший митрополит (Киевский и всея Украины. — Прим. ред.) Онуфрий", — уточнили в Telegram-канале союза.Как сообщало ранее украинское издание "Страна", суд в Киеве избрал меру пресечения настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного браслета. В субботу митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения со стороны украинских властей и что у него дома "сейчас будут обыски". По его словам, ему "в двух словах" пояснили, что его обвиняют в "сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании". Он назвал действия украинских властей гонениями на церковь.Позже очевидцы сообщили об обысках в доме наместника лавры.Как уточнили в УПЦ, митрополита Павла обвинили в разжигании межрелигиозной розни из-за его высказываний в адрес раскольнической ПЦУ и Константинопольского патриархата.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. При этом глава ведомства Александр Ткаченко предложил им остаться, но при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Он также заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта, но верующие два дня подряд не пропускали ее представителей на территорию обители. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.Митрополит Павел (Лебедь) подчеркнул, что компромиссов по лавре быть не может и братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды подали в Хозяйственный суд Киева.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230401/lavra-1862413827.html

https://ria.ru/20230401/kiev-1862366563.html

https://ria.ru/20230401/lavra-1862322105.html

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Варвара Скокшина

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