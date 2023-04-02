"Мечтайте". Немцы отреагировали на украинский план "деоккупации" Крыма
Читатели Die Welt раскритиковали план Киева по "деоккупации" Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали план правительства Украины по "деоккупации" Крыма.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что среди его пунктов — переименование города Севастополь в "объект номер шесть", а "позже, к примеру, в Ахтиар". Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.
Пользователи портала в ответ посчитали "план" абсурдом.
"Такие объявления не имеют абсолютно никакого отношения к дипломатии! Как им может быть так безразлична человеческая жизнь? Когда же наконец европейцы и американцы перейдут к дипломатическому подходу?" — пожаловался Dbfreak.
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"Что скажут по этому поводу 60 процентов русских в Крыму?" — поинтересовался Richard G.
"Правительство Украины, видать, полностью состоит из клоунов", — отметил Matthew M.
"Как насчет того, чтобы сначала спросить жителей Крыма? Недавно американские журналисты сделали про это репортаж, но Киеву, видать, совсем не понравится однозначный ответ..." — прокомментировал Lusit.
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"Об этом Украина может только мечтать. Но до этого не дойдет, потому что в какой-то момент США будет достаточно, и тогда наступит мир, которого "Мистер Зе" не застанет", — подытожил Reiner L.
В начале февраля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил украинские власти, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие действия встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
В Крыму не раз предупреждали Киев о последствиях при попытке атаки на полуостров, нападение станет для Украины губительным.