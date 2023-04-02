https://ria.ru/20230402/krym-1862487874.html

"Мечтайте". Немцы отреагировали на украинский план "деоккупации" Крыма

"Мечтайте". Немцы отреагировали на украинский план "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 02.04.2023

"Мечтайте". Немцы отреагировали на украинский план "деоккупации" Крыма

Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали план правительства Украины по "деоккупации" Крыма. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T17:11

2023-04-02T17:11

2023-04-02T17:36

в мире

украина

киев

севастополь

совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали план правительства Украины по "деоккупации" Крыма.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что среди его пунктов — переименование города Севастополь в "объект номер шесть", а "позже, к примеру, в Ахтиар". Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.Пользователи портала в ответ посчитали "план" абсурдом."Такие объявления не имеют абсолютно никакого отношения к дипломатии! Как им может быть так безразлична человеческая жизнь? Когда же наконец европейцы и американцы перейдут к дипломатическому подходу?" — пожаловался Dbfreak."Правительство Украины, видать, полностью состоит из клоунов", — отметил Matthew M."Как насчет того, чтобы сначала спросить жителей Крыма? Недавно американские журналисты сделали про это репортаж, но Киеву, видать, совсем не понравится однозначный ответ..." — прокомментировал Lusit.В начале февраля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил украинские власти, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие действия встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.В Крыму не раз предупреждали Киев о последствиях при попытке атаки на полуостров, нападение станет для Украины губительным.

https://ria.ru/20230402/zapad-1862449691.html

https://ria.ru/20230402/ukraina-1862479877.html

украина

киев

севастополь

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в мире, украина, киев, севастополь, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов