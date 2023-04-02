Рейтинг@Mail.ru
"Мечтайте". Немцы отреагировали на украинский план "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 02.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 02.04.2023 (обновлено: 17:36 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/krym-1862487874.html
"Мечтайте". Немцы отреагировали на украинский план "деоккупации" Крыма
"Мечтайте". Немцы отреагировали на украинский план "деоккупации" Крыма - РИА Новости, 02.04.2023
"Мечтайте". Немцы отреагировали на украинский план "деоккупации" Крыма
Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали план правительства Украины по "деоккупации" Крыма. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:11
2023-04-02T17:36
в мире
украина
киев
севастополь
совет национальной безопасности и обороны украины
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856568828_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_36019c713b87515bf1b5535b47ad6569.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали план правительства Украины по "деоккупации" Крыма.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что среди его пунктов — переименование города Севастополь в "объект номер шесть", а "позже, к примеру, в Ахтиар". Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.Пользователи портала в ответ посчитали "план" абсурдом."Такие объявления не имеют абсолютно никакого отношения к дипломатии! Как им может быть так безразлична человеческая жизнь? Когда же наконец европейцы и американцы перейдут к дипломатическому подходу?" — пожаловался Dbfreak."Правительство Украины, видать, полностью состоит из клоунов", — отметил Matthew M."Как насчет того, чтобы сначала спросить жителей Крыма? Недавно американские журналисты сделали про это репортаж, но Киеву, видать, совсем не понравится однозначный ответ..." — прокомментировал Lusit.В начале февраля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил украинские власти, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие действия встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.В Крыму не раз предупреждали Киев о последствиях при попытке атаки на полуостров, нападение станет для Украины губительным.
https://ria.ru/20230402/zapad-1862449691.html
https://ria.ru/20230402/ukraina-1862479877.html
украина
киев
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856568828_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_873735dad337de4e4b996c960fdd733d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, севастополь, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов
В мире, Украина, Киев, Севастополь, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Алексей Данилов
"Мечтайте". Немцы отреагировали на украинский план "деоккупации" Крыма

Читатели Die Welt раскритиковали план Киева по "деоккупации" Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt жестко раскритиковали план правительства Украины по "деоккупации" Крыма.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что среди его пунктов — переименование города Севастополь в "объект номер шесть", а "позже, к примеру, в Ахтиар". Кроме того, киевские власти планируют разорвать инфраструктурные связи полуострова с Россией и начать принудительную идеологическую обработку его жителей.
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
СМИ узнали, когда Запад откажется от Украины
Вчера, 11:36
Пользователи портала в ответ посчитали "план" абсурдом.
"Такие объявления не имеют абсолютно никакого отношения к дипломатии! Как им может быть так безразлична человеческая жизнь? Когда же наконец европейцы и американцы перейдут к дипломатическому подходу?" — пожаловался Dbfreak.
«

"Что скажут по этому поводу 60 процентов русских в Крыму?" — поинтересовался Richard G.

"Правительство Украины, видать, полностью состоит из клоунов", — отметил Matthew M.
"Как насчет того, чтобы сначала спросить жителей Крыма? Недавно американские журналисты сделали про это репортаж, но Киеву, видать, совсем не понравится однозначный ответ..." — прокомментировал Lusit.
«

"Об этом Украина может только мечтать. Но до этого не дойдет, потому что в какой-то момент США будет достаточно, и тогда наступит мир, которого "Мистер Зе" не застанет", — подытожил Reiner L.

В начале февраля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил украинские власти, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие действия встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
В Крыму не раз предупреждали Киев о последствиях при попытке атаки на полуостров, нападение станет для Украины губительным.
Украинские военные в районе Артемовска (Бахмута) - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
"Эпическая катастрофа". Байдену сообщили плохие новости с Украины
Вчера, 16:02
 
В миреУкраинаКиевСевастопольСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлексей Данилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала