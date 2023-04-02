https://ria.ru/20230402/krym-1862483988.html

В парламенте Крыма назвали украинский план "деоккупации" бредом

В парламенте Крыма назвали украинский план "деоккупации" бредом - РИА Новости, 02.04.2023

В парламенте Крыма назвали украинский план "деоккупации" бредом

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал бредом украинский план так называемой "деоккупации" полуострова из 12 шагов. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T16:30

2023-04-02T16:30

2023-04-02T16:30

общество

россия

украина

севастополь

владимир путин

владимир бобков

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал бредом украинский план так называемой "деоккупации" полуострова из 12 шагов. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на странице в Facebook* опубликовал 12 шагов "деоккупации Крыма". Среди них переименование Севастополя в "Объект №6", а позже, возможно, в Ахтиар, "снос Крымского моста". Он также пригрозил крымчанам люстрацией, а приехавшим после 2014 года - немедленным выселением. Данилов подчеркнул, что все детали будут отражены в "новой редакции Стратегии деоккупации Крыма". "Политики такого рода, как Данилов, испытывают традиционные жанровые сложности, так как каждое следующие заявление, если ты уж стал на тропу бреда и оголтелой лжи, должно звучать все более радикальным и одиозным, чтобы тебя читали или видели на заголовках. Не стоит даже тратить время, чтобы разбирать все позиции этого бреда", - сказал РИА Новости Бобков. По его словам, Данилов является выходцем из криминальных структур и непрофессиональный, с точки зрения занимаемой должности, человек. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862463125.html

https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862456106.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, украина, севастополь, владимир путин, владимир бобков, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, оон