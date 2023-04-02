https://ria.ru/20230402/krym-1862483988.html
В парламенте Крыма назвали украинский план "деоккупации" бредом
В парламенте Крыма назвали украинский план "деоккупации" бредом - РИА Новости, 02.04.2023
В парламенте Крыма назвали украинский план "деоккупации" бредом
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал бредом украинский план так называемой "деоккупации" полуострова из 12 шагов. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:30
2023-04-02T16:30
2023-04-02T16:30
общество
россия
украина
севастополь
владимир путин
владимир бобков
алексей данилов
совет национальной безопасности и обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал бредом украинский план так называемой "деоккупации" полуострова из 12 шагов. Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на странице в Facebook* опубликовал 12 шагов "деоккупации Крыма". Среди них переименование Севастополя в "Объект №6", а позже, возможно, в Ахтиар, "снос Крымского моста". Он также пригрозил крымчанам люстрацией, а приехавшим после 2014 года - немедленным выселением. Данилов подчеркнул, что все детали будут отражены в "новой редакции Стратегии деоккупации Крыма". "Политики такого рода, как Данилов, испытывают традиционные жанровые сложности, так как каждое следующие заявление, если ты уж стал на тропу бреда и оголтелой лжи, должно звучать все более радикальным и одиозным, чтобы тебя читали или видели на заголовках. Не стоит даже тратить время, чтобы разбирать все позиции этого бреда", - сказал РИА Новости Бобков. По его словам, Данилов является выходцем из криминальных структур и непрофессиональный, с точки зрения занимаемой должности, человек. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862463125.html
https://ria.ru/20230402/sevastopol-1862456106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, севастополь, владимир путин, владимир бобков, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, оон
Общество, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, Владимир Бобков, Алексей Данилов, Совет национальной безопасности и обороны Украины, ООН
В парламенте Крыма назвали украинский план "деоккупации" бредом
Вице-спикер крымского парламента Бобков назвал украинский план деоккупации бредом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал бредом украинский план так называемой "деоккупации" полуострова из 12 шагов.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО
) Украины Алексей Данилов
на странице в Facebook* опубликовал 12 шагов "деоккупации Крыма". Среди них переименование Севастополя
в "Объект №6", а позже, возможно, в Ахтиар, "снос Крымского моста". Он также пригрозил крымчанам люстрацией, а приехавшим после 2014 года - немедленным выселением. Данилов подчеркнул, что все детали будут отражены в "новой редакции Стратегии деоккупации Крыма".
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"Политики такого рода, как Данилов, испытывают традиционные жанровые сложности, так как каждое следующие заявление, если ты уж стал на тропу бреда и оголтелой лжи, должно звучать все более радикальным и одиозным, чтобы тебя читали или видели на заголовках. Не стоит даже тратить время, чтобы разбирать все позиции этого бреда", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, Данилов является выходцем из криминальных структур и непрофессиональный, с точки зрения занимаемой должности, человек.
«
"Данилова мы знаем только как персонажа по его информационным вбросам. Скоро Данилов скатится уже к окончательному отрыву от реальности, что даже на украинском политическом поле сделает его абсолютно неинтересным персонажем. Следующие его фантазии на Украине будут вызывать отторжение и ироничный смех. Украина каждый день добавляет по одному из пунктов к тому, чтобы Россия завершила начатую спецоперацию только с реализацией всех задач", - подчеркнул вице-спикер.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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