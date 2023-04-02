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В Крыму предложили взыскать с Запада ущерб за конфликт на Украине - РИА Новости, 02.04.2023
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11:57 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/krym-1862451990.html
В Крыму предложили взыскать с Запада ущерб за конфликт на Украине
В Крыму предложили взыскать с Запада ущерб за конфликт на Украине - РИА Новости, 02.04.2023
В Крыму предложили взыскать с Запада ущерб за конфликт на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что США, Великобритания и Евросоюз, как организаторы вооруженного конфликта на Украине, должны... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:57
2023-04-02T11:57
россия
украина
сша
владимир константинов
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что США, Великобритания и Евросоюз, как организаторы вооруженного конфликта на Украине, должны компенсировать ущерб и все убытки, которая понесла Россия за время спецоперации. "Нужно посчитать весь ущерб и предъявить Западу, всем организаторам этого конфликта. Что брать с той Украины? Да и кому там предъявлять претензии? На этой территории после спецоперации не будет никого из тех, кто есть сегодня. Не будет ни целостной Украины, ни ее полноправного преемника, я в этом убежден. Поэтому предъявлять нужно Западу - США, Великобритании, Евросоюзу. Они должны взять на себя ответственность за компенсацию всех убытков и издержек, которые понес Крым и понесет Россия в результате спецоперации", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, ни в коем случае нельзя повторить опыт Великой Отечественной войны, когда СССР, потерявшему почти 30 миллионов человек и получившему разрушенную страну, выплатили минимальные контрибуции. "По-хорошему немцы вместе с румынами и другими своими сателлитами до сих пор должны были бы их выплачивать нам. Но этого, к сожалению, не произошло", - сказал Константинов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. При этом часть территорий новых субъектов остается под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230401/krym-1862309227.html
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россия, украина, сша, владимир константинов, владимир путин, в мире
Россия, Украина, США, Владимир Константинов, Владимир Путин, В мире
В Крыму предложили взыскать с Запада ущерб за конфликт на Украине

Крымский политик Константинов: ущерб за конфликт на Украине должен компенсировать Запад

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Калининского района Донецка
Последствия обстрела Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Калининского района Донецка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что США, Великобритания и Евросоюз, как организаторы вооруженного конфликта на Украине, должны компенсировать ущерб и все убытки, которая понесла Россия за время спецоперации.
"Нужно посчитать весь ущерб и предъявить Западу, всем организаторам этого конфликта. Что брать с той Украины? Да и кому там предъявлять претензии? На этой территории после спецоперации не будет никого из тех, кто есть сегодня. Не будет ни целостной Украины, ни ее полноправного преемника, я в этом убежден. Поэтому предъявлять нужно Западу - США, Великобритании, Евросоюзу. Они должны взять на себя ответственность за компенсацию всех убытков и издержек, которые понес Крым и понесет Россия в результате спецоперации", - сказал РИА Новости Константинов.
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По его словам, ни в коем случае нельзя повторить опыт Великой Отечественной войны, когда СССР, потерявшему почти 30 миллионов человек и получившему разрушенную страну, выплатили минимальные контрибуции.
"По-хорошему немцы вместе с румынами и другими своими сателлитами до сих пор должны были бы их выплачивать нам. Но этого, к сожалению, не произошло", - сказал Константинов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. При этом часть территорий новых субъектов остается под контролем украинских войск.
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31 марта, 13:44
 
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