https://ria.ru/20230402/kpp-1862439461.html

Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе

Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе - РИА Новости, 02.04.2023

Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе

Украина совместно с Польшей работают над созданием единых пунктов пропуска на границе, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:40

2023-04-02T09:40

2023-04-02T11:24

в мире

украина

польша

сергей деркач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156274/65/1562746507_0:349:2887:1972_1920x0_80_0_0_d3fe4b7372f6c2d193e9ba2d2631558e.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украина совместно с Польшей работают над созданием единых пунктов пропуска на границе, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире телеканала "Рада". Деркач добавил, что на данный момент Киев и Варшава готовят соглашение по созданию этих пунктов пропуска, финальный документ находится на подписи у властей Польши. Ожидается, что их строительство начнется в конце текущего — начале следующего года."Мы надеемся, что такие единые пункты пропуска когда-нибудь появятся и с другими странами Евросоюза", — подчеркнул замминистра. Польша и Украина имеют 535 километров общей границы и 14 общих пунктов пропуска, восемь из которых автомобильные. При этом граница между странами — также и внешняя граница Европейского союза, поэтому пользуется большой популярностью у граждан, путешествующих по Европе.

https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, польша, сергей деркач