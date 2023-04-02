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Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе
Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе - РИА Новости, 02.04.2023
Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе
Украина совместно с Польшей работают над созданием единых пунктов пропуска на границе, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:40
2023-04-02T09:40
2023-04-02T11:24
в мире
украина
польша
сергей деркач
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украина совместно с Польшей работают над созданием единых пунктов пропуска на границе, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире телеканала "Рада". Деркач добавил, что на данный момент Киев и Варшава готовят соглашение по созданию этих пунктов пропуска, финальный документ находится на подписи у властей Польши. Ожидается, что их строительство начнется в конце текущего — начале следующего года."Мы надеемся, что такие единые пункты пропуска когда-нибудь появятся и с другими странами Евросоюза", — подчеркнул замминистра. Польша и Украина имеют 535 километров общей границы и 14 общих пунктов пропуска, восемь из которых автомобильные. При этом граница между странами — также и внешняя граница Европейского союза, поэтому пользуется большой популярностью у граждан, путешествующих по Европе.
https://ria.ru/20230325/germaniya-1860579725.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, сергей деркач
В мире, Украина, Польша, Сергей Деркач
Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе
Украина и Польша планируют создать КПП, на которых работают пограничники обеих стран