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Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе - РИА Новости, 02.04.2023
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09:40 02.04.2023 (обновлено: 11:24 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/kpp-1862439461.html
Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе
Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе - РИА Новости, 02.04.2023
Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе
Украина совместно с Польшей работают над созданием единых пунктов пропуска на границе, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:40
2023-04-02T11:24
в мире
украина
польша
сергей деркач
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украина совместно с Польшей работают над созданием единых пунктов пропуска на границе, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире телеканала "Рада". Деркач добавил, что на данный момент Киев и Варшава готовят соглашение по созданию этих пунктов пропуска, финальный документ находится на подписи у властей Польши. Ожидается, что их строительство начнется в конце текущего — начале следующего года."Мы надеемся, что такие единые пункты пропуска когда-нибудь появятся и с другими странами Евросоюза", — подчеркнул замминистра. Польша и Украина имеют 535 километров общей границы и 14 общих пунктов пропуска, восемь из которых автомобильные. При этом граница между странами — также и внешняя граница Европейского союза, поэтому пользуется большой популярностью у граждан, путешествующих по Европе.
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в мире, украина, польша, сергей деркач
В мире, Украина, Польша, Сергей Деркач
Украина и Польша планируют создать единые пункты пропуска на границе

Украина и Польша планируют создать КПП, на которых работают пограничники обеих стран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМеждународный пункт пропуска "Краковец — Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец — Корчева - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска "Краковец — Корчева". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украина совместно с Польшей работают над созданием единых пунктов пропуска на границе, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач в эфире телеканала "Рада".
«
"Поясню, что такое единый пункт пропуска между Польшей и Украиной. Это единое помещение, единая территория, когда заезжает авто или приходит человек и происходит контроль пограничников и таможенников одной и второй страны одновременно, это ускоряет процедуру пересечения границы и снижает риски коррупции и контрабанды, так как там работают сотрудники полиции обеих стран", — рассказал он.
Деркач добавил, что на данный момент Киев и Варшава готовят соглашение по созданию этих пунктов пропуска, финальный документ находится на подписи у властей Польши. Ожидается, что их строительство начнется в конце текущего — начале следующего года.
"Мы надеемся, что такие единые пункты пропуска когда-нибудь появятся и с другими странами Евросоюза", — подчеркнул замминистра.
Польша и Украина имеют 535 километров общей границы и 14 общих пунктов пропуска, восемь из которых автомобильные. При этом граница между странами — также и внешняя граница Европейского союза, поэтому пользуется большой популярностью у граждан, путешествующих по Европе.
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