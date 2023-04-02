https://ria.ru/20230402/kontsert-1862522207.html

В Москве отметили День единения народов России и Белоруссии

В Москве отметили День единения народов России и Белоруссии - РИА Новости, 02.04.2023

В Москве отметили День единения народов России и Белоруссии

Работа в рамках Союзного государства позволила России и Беларуси не только справиться с санкционным ударом, но и рекодно увеличить товарооборот и показать... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T21:17

2023-04-02T21:17

2023-04-02T21:17

союзное государство

белоруссия

россия

москва

руслан алехно

хор турецкого

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Работа в рамках Союзного государства позволила России и Беларуси не только справиться с санкционным ударом, но и рекодно увеличить товарооборот и показать хорошие результаты, сказал журналистам посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.Он выступил перед началом праздничного концерта в Москве в честь Дня единения народов России и Белоруссии."России и Беларуси удалось не только справиться с санкционным ударом, но и развивать взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах экономики, активно работать по реализации 28 союзных программам", - отметил Крутой.Он также напомнил об интенсивности контактов в последние два года между лидерами двух стран, премьер-министрами и членами правительств."На следующей неделе пройдёт Высший Государственной Совет Союзного государства, повесткой которого будет подведение итогов прошлого года. Президенты также выслушают планы правительств на 2023 год. Невзирая на рекордный товарооборот, который отметили лидеры, в будущем необходимо будет добавит 6-10%", - сказал посол.В фойе концертного зала гостей мероприятия ждала фотовыставка "Союзное государство - общая духовность и пространство возможностей", отражающая основные сферы сотрудничества России и Белоруссии, в том числе реализацию союзных программ и проектов.День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается на государственном уровне 2 апреля. В этот день в 1996 году главы двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии", положивший начало процессу взаимной интеграции.Традиционно праздничные мероприятия прошли параллельно в Москве и Минске. В российской столице концерт состоялся в Президент-отеле, в Минске – в столичном Дворце Республики.В Москве концерт начался исполнением гимнов России и Белоруссии, далее Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой и заместитель председателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и РоссииИван Мельников зачитали приветствия лидеров двух стран.Перед праздничным концертом с журналистами пообщалсянародный артист Беларуси, руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.Скоро группа отметит полувековой юбилей, напомнил он, подчеркнув, что слово "сябры"переводится как "друзья", и очень символично, что группа выступает на празднике в честь дружбы двух народов."Для меня День единения - возможность еще раз увидеть друзей, сказать что мы вместе и едины. Для меня лично это подтверждение дружбы, которая крепнет с годами", - отметил руководитель ансамбля "Сябры".Ведущими вечера в Москве стали заслуженная артистка Беларуси Жанет и белорусский певец Руслан Алехно. Музыкальная часть праздника началась песней "Две сестры" в исполнении Алехно."Процветания, мира, добра и радости нашим братским народам. Мы едины, и в этом наша сила. Более четверти века мы отмечаем этот праздник, и это очень важно. С каждым годом наш союз будет только укрепляться", - обратился к зрителям белорусский певец.Перед гостями выступили также российская группа "Хор Турецкого", певица Жанет, прозвучали любимые многими поколениями песни белорусского коллектива "Сябры". Закончился концерт песней "Праздники", в которой есть слова: "Праздники, праздники вместе мы празднуем. Нам друг без друга прожить не дано".

https://ria.ru/20230402/edinenie-1862057135.html

https://ria.ru/20230402/putin-1862495589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, москва, руслан алехно, хор турецкого