https://ria.ru/20230402/kndr-1862426118.html

КНДР в ответ на провокации пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием

КНДР в ответ на провокации пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием - РИА Новости, 02.04.2023

КНДР в ответ на провокации пригрозила США и Южной Корее ядерным оружием

США и Южной Корее стоит помнить о ядерном потенциале КНДР, заявило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T05:14

2023-04-02T05:14

2023-04-02T09:02

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южная корея

корейский полуостров

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СЕУЛ, 2 апр — РИА Новости. США и Южной Корее стоит помнить о ядерном потенциале КНДР, заявило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).КНДР, как следует из заявления, будет реагировать соответствующе на "прямые военные провокации" союзников, и тем стоит задуматься о цене своих действий, если они не хотят "страшной трагедии".ЦТАК перечислило многочисленные военные учения США и Южной Кореи за последнее время, в том числе штабные учения Freedom Shield (13-23 марта), первые за несколько лет крупные полевые учения Warrior Shield, включающие учения морского десанта Ssangyong с участием ВВС, которые проходят с 20 марта. Агентство отметило, что на последних в том числе разыгрывался сценарий захвата города, 30 марта ВВС союзников снова задействовали стратегические бомбардировщики США B-52H, а с 30 марта по 1 апреля проводились учения истребителей-невидимок, которые взлетали с корабля ВМС США Makin Island и репетировали удары по наземным целям.Южная Корея, как говорится в заявлении, продолжает, "как попугай", повторять, что учения оборонительные и ведутся с давних времен, но это лишь обертка, не способная скрыть истинное агрессивное лицо провокаторов и военную природу альянса, который злонамеренно пытается разрушить мир и стабильность на Корейском полуострове. В комментарии ЦТАК также заявляется, что планирующиеся летом крупные учения США и Южной Кореи напоминают народу КНДР о Корейской войне 1950-1953 годов.Южная Корея и США планируют провести в июне крупнейшие в истории объединенные военные учения на фоне празднования в этом году 70-летия альянса двух стран. В маневрах, намеченных на июнь, задействуют все силы союзников: ВВС, ВМС, пехоту. Они будут включать боевые стрельбы, полевые тренировки, стороны мобилизуют высокотехнологичную военную технику, в том числе части, объединяющие как пилотируемые, так и беспилотные средства, чтобы продемонстрировать огневую мощь и маневренность альянса.

https://ria.ru/20230401/zelenskiy-1862354472.html

https://ria.ru/20230328/kndr-1861171187.html

сша

южная корея

корейский полуостров

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сша, южная корея, корейский полуостров, в мире