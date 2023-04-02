https://ria.ru/20230402/kiev-1862465335.html
Молившуюся на коленях у Киево-Печерской лавры певчую могли задержать
Молившуюся на коленях у Киево-Печерской лавры певчую могли задержать - РИА Новости, 02.04.2023
Молившуюся на коленях у Киево-Печерской лавры певчую могли задержать
Молившаяся на коленях перед толпой провокаторов у Киево-Печерской лавры певчая Екатерина Ершова перестала выходить на связь, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T13:56
2023-04-02T13:56
2023-04-02T16:04
религия
ситуация вокруг упц
религия
служба безопасности украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Молившаяся на коленях перед толпой провокаторов у Киево-Печерской лавры певчая Екатерина Ершова перестала выходить на связь, сообщил РИА Новости один из насельников монастыря."Вчера ее видел. Ее искали сегодня, и журналисты искали тоже. И ее нигде нет", — сказал он.Собеседник агентства предположил, что женщину, скорее всего, задержали сотрудники СБУ.Накануне заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной Церкви протоиерей Николай Данилевич опубликовал видео, на котором верующая во время богослужения молится у входа в Киево-Печерскую лавру, стоя на коленях с иконой и распятием в руках. Вокруг нее под националистическую песню танцевали и кривлялись радикалы.Как позже написало украинское издание "Страна", девушка, которая стояла на коленях, — певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова. Она поэтесса и исполняет на гитаре свои песни.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг упц, религия, служба безопасности украины, украинская православная церковь
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Религия, Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь
Молившуюся на коленях у Киево-Печерской лавры певчую могли задержать
Молившаяся перед провокаторами у Киево-Печерской лавры певчая не выходит на связь
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Молившаяся на коленях перед толпой провокаторов у Киево-Печерской лавры певчая Екатерина Ершова перестала выходить на связь, сообщил РИА Новости один из насельников монастыря.
"Вчера ее видел. Ее искали сегодня, и журналисты искали тоже. И ее нигде нет", — сказал он.
Собеседник агентства предположил, что женщину, скорее всего, задержали сотрудники СБУ.
Накануне заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной Церкви
протоиерей Николай Данилевич опубликовал видео, на котором верующая во время богослужения молится у входа в Киево-Печерскую лавру, стоя на коленях с иконой и распятием в руках. Вокруг нее под националистическую песню танцевали и кривлялись радикалы.
Как позже написало украинское издание "Страна", девушка, которая стояла на коленях, — певчая хора Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова. Она поэтесса и исполняет на гитаре свои песни.
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