https://ria.ru/20230402/khmelnitskiy-1862499262.html

В Хмельницком призвали "снизить градус напряжения" по инциденту в соборе

В Хмельницком призвали "снизить градус напряжения" по инциденту в соборе - РИА Новости, 02.04.2023

В Хмельницком призвали "снизить градус напряжения" по инциденту в соборе

Первый замначальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что правоохранители расследуют инцидент в соборе в Хмельницком, где... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T18:55

2023-04-02T18:55

2023-04-02T18:55

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Первый замначальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин заявил, что правоохранители расследуют инцидент в соборе в Хмельницком, где человек в военной форме напал на священнослужителя, и призвал "снизить градус напряжения". Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что в воскресенье утром мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком на Украине, сорвал богослужение, а также повредил Священное Евангелие. По информации УПЦ, прибывший на место наряд полиции арестовал мужчину, против него открыто уголовное дело по статье "мелкое хулиганство". Позже Хмельницкая епархия УПЦ заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье. "Правоохранители расследуют данный инцидент и скоро дадут правовую оценку действиям обоих сторон… Призываю снизить градус напряжения и предоставить возможность соответствующим службам развязать конфликт правовым путём. Областная администрация продолжит держать контроль в этой ситуации, надеюсь на вашу мудрость", - сказал Тюрин в видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал Хмельницкой областной администрации. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230401/reaktsiya-1862367558.html

https://ria.ru/20230331/upts-1862244157.html

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хмельницкий (город), украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире