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В Хмельницком толпа пытается штурмовать собор УПЦ - РИА Новости, 02.04.2023
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Религия
 
18:29 02.04.2023 (обновлено: 19:35 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/khmelnitskiy-1862496875.html
В Хмельницком толпа пытается штурмовать собор УПЦ
В Хмельницком толпа пытается штурмовать собор УПЦ - РИА Новости, 02.04.2023
В Хмельницком толпа пытается штурмовать собор УПЦ
Агрессивно настроенные люди пытаются ворваться в кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком, заявили в УПЦ. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T18:29
2023-04-02T19:35
религия
хмельницкий (город)
украина
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Агрессивно настроенные люди пытаются ворваться в кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком, заявили в УПЦ. "После провокации, которую устроил местный чиновник, в кафедральный собор Хмельницкого пришла толпа, которая пытается штурмом взять святыню православных хмельничан", — говорится в сообщении церкви в Telegram-канале. На опубликованном УПЦ видео собравшиеся у собора выкрикивают нецензурные слова и призывают прогнать священнослужителей. Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что сегодня утром мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком, сорвал богослужение, а также повредил Священное Евангелие. По информации УПЦ, прибывший на место наряд полиции арестовал мужчину, против него завели уголовное дело по статье "Мелкое хулиганство". Позже Хмельницкая епархия УПЦ заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
https://ria.ru/20230329/upts-1861578128.html
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хмельницкий (город), украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Хмельницкий (город), Украина, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
В Хмельницком толпа пытается штурмовать собор УПЦ

УПЦ: толпа пытается штурмом взять православную святыню — кафедральный собор в Хмельницком

В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Агрессивно настроенные люди пытаются ворваться в кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком, заявили в УПЦ.
"После провокации, которую устроил местный чиновник, в кафедральный собор Хмельницкого пришла толпа, которая пытается штурмом взять святыню православных хмельничан", — говорится в сообщении церкви в Telegram-канале.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В РПЦ призвали папу римского повлиять на власти в вопросе гонений на УПЦ
29 марта, 15:07
На опубликованном УПЦ видео собравшиеся у собора выкрикивают нецензурные слова и призывают прогнать священнослужителей.
Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что сегодня утром мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком, сорвал богослужение, а также повредил Священное Евангелие. По информации УПЦ, прибывший на место наряд полиции арестовал мужчину, против него завели уголовное дело по статье "Мелкое хулиганство". Позже Хмельницкая епархия УПЦ заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье.
В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".
На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.
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РелигияХмельницкий (город)УкраинаРоссияУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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