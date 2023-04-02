https://ria.ru/20230402/khmelnitskiy-1862496875.html

В Хмельницком толпа пытается штурмовать собор УПЦ

В Хмельницком толпа пытается штурмовать собор УПЦ - РИА Новости, 02.04.2023

В Хмельницком толпа пытается штурмовать собор УПЦ

Агрессивно настроенные люди пытаются ворваться в кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком, заявили в УПЦ. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T18:29

2023-04-02T18:29

2023-04-02T19:35

религия

хмельницкий (город)

украина

россия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Агрессивно настроенные люди пытаются ворваться в кафедральный собор канонической Украинской православной церкви в Хмельницком, заявили в УПЦ. "После провокации, которую устроил местный чиновник, в кафедральный собор Хмельницкого пришла толпа, которая пытается штурмом взять святыню православных хмельничан", — говорится в сообщении церкви в Telegram-канале. На опубликованном УПЦ видео собравшиеся у собора выкрикивают нецензурные слова и призывают прогнать священнослужителей. Ранее в канонической Украинской православной церкви сообщили, что сегодня утром мужчина в военной форме напал на священнослужителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком, сорвал богослужение, а также повредил Священное Евангелие. По информации УПЦ, прибывший на место наряд полиции арестовал мужчину, против него завели уголовное дело по статье "Мелкое хулиганство". Позже Хмельницкая епархия УПЦ заявила о возможном захвате ее кафедрального собора в городе Хмельницкий в воскресенье.В последний год Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ, к которой причисляют себя миллионы верующих. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, в храмах и монастырях, у священников и епископов проходят обыски, их обвиняют в "антиукраинской деятельности".На минувшей неделе Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором выразило обеспокоенность дискриминацией в отношении УПЦ.

https://ria.ru/20230329/upts-1861578128.html

https://ria.ru/20230401/sbu-1862393767.html

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Наталья Макарова

хмельницкий (город), украина, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц