https://ria.ru/20230402/khmelnitskiy-1862488630.html
В Хмельницком планируют лишить УПЦ возможности пользоваться землями общины
В Хмельницком планируют лишить УПЦ возможности пользоваться землями общины - РИА Новости, 02.04.2023
В Хмельницком планируют лишить УПЦ возможности пользоваться землями общины
Мэр города Хмельницкий на Украине Александр Симчишин заявил, что на внеочередной сессии горсовета планируется лишить каноническую Украинскую православную... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:17
2023-04-02T17:17
2023-04-02T17:17
религия
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хмельницкий (город)
ситуация вокруг упц
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украинская православная церковь
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Мэр города Хмельницкий на Украине Александр Симчишин заявил, что на внеочередной сессии горсовета планируется лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) возможности пользоваться земельными участками. Он также выступил за запрет УПЦ на законодательном уровне. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230401/sbu-1862393767.html
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украина, хмельницкий (город), ситуация вокруг упц, в мире, украинская православная церковь
Религия, Украина, Хмельницкий (город), Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украинская православная церковь
В Хмельницком планируют лишить УПЦ возможности пользоваться землями общины
Мэр Хмельницкого Симчишин планирует лишить УПЦ возможности пользоваться землями общины