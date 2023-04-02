https://ria.ru/20230402/khersh-1862493775.html
Херш предрек скорую политическую катастрофу Байдену
Херш предрек скорую политическую катастрофу Байдену - РИА Новости, 02.04.2023
Херш предрек скорую политическую катастрофу Байдену
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш спрогнозировал скорую политическую катастрофу для президента США Джо Байдена из-за подрывов... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:55
2023-04-02T17:55
2023-04-02T17:56
северный поток — 2
сеймур херш
сша
джо байден
в мире
авария на "северных потоках"
северный поток
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш спрогнозировал скорую политическую катастрофу для президента США Джо Байдена из-за подрывов "Северных потоков". Журналист указал на то, что в ФРГ ухудшается экономическая ситуация. По его мнению, лишившуюся российского газа немецкую индустрию ждет "очень плохой следующий год". "Будет плохо, и это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года это станет для него политической катастрофой", - отметил Херш в интервью порталу Postil. Как считает журналист, президент США боится возможной независимости Германии, а Вашингтон на протяжении "пяти поколений" опасался, что российские энергоресурсы станут политическим оружием. Однако, по его мнению, произошедшее не разрушит германо-американские отношения, хотя они и были "отравлены" на официальном уровне. Согласно Хершу, существует различие между тем, что думают в американском разведсообществе, и что делает Белый дом. "Я не думаю, что кто-то поддерживает постоянные крики Белого дома в адрес России и Китая и постоянное преувеличение того, что происходит на войне, по поводу чего существует значительная разница во мнениях между президентом и госсекретарем Тони Блинкеном", - добавил он, не пояснив, о каких различиях идет речь. Говоря о подрыве "Северных потоков", Херш напомнил об участии в теракте Норвегии и назвал ее "маленькой собачкой" США. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
https://ria.ru/20230331/potoki-1862184864.html
https://ria.ru/20230330/rassledovanie-1861912843.html
https://ria.ru/20230329/obekt-1861633326.html
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северный поток — 2, сеймур херш, сша, джо байден, в мире, авария на "северных потоках", северный поток
Северный поток — 2, Сеймур Херш, США, Джо Байден, В мире, Авария на "Северных потоках", Северный поток
Херш предрек скорую политическую катастрофу Байдену
Херш предрек скорую политическую катастрофу Байдену из-за подрывов "Северных потоков"
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш спрогнозировал
скорую политическую катастрофу для президента США Джо Байдена из-за подрывов "Северных потоков".
Журналист указал на то, что в ФРГ ухудшается экономическая ситуация. По его мнению, лишившуюся российского газа немецкую индустрию ждет "очень плохой следующий год".
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"Будет плохо, и это ляжет на плечи Байдена, и я думаю, что к середине этого года это станет для него политической катастрофой", - отметил Херш в интервью порталу Postil.
Как считает журналист, президент США боится возможной независимости Германии, а Вашингтон на протяжении "пяти поколений" опасался, что российские энергоресурсы станут политическим оружием.
Однако, по его мнению, произошедшее не разрушит германо-американские отношения, хотя они и были "отравлены" на официальном уровне.
Согласно Хершу, существует различие между тем, что думают в американском разведсообществе, и что делает Белый дом.
"Я не думаю, что кто-то поддерживает постоянные крики Белого дома в адрес России и Китая и постоянное преувеличение того, что происходит на войне, по поводу чего существует значительная разница во мнениях между президентом и госсекретарем Тони Блинкеном", - добавил он, не пояснив, о каких различиях идет речь.
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Говоря о подрыве "Северных потоков", Херш напомнил об участии в теракте Норвегии и назвал ее "маленькой собачкой" США.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин
31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер
доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США
не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
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