https://ria.ru/20230402/khatchinson-1862483565.html

Экс-губернатор Арканзаса Хатчинсон намерен баллотироваться в президенты США

Экс-губернатор Арканзаса Хатчинсон намерен баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 02.04.2023

Экс-губернатор Арканзаса Хатчинсон намерен баллотироваться в президенты США

Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон объявил об участии в выборах президента США от Республиканской партии и призвал экс-лидера страны Дональда Трампа РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T16:29

2023-04-02T16:29

2023-04-02T17:30

в мире

сша

арканзас

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862483192_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0116dea5835186e4807eef033c7ab313.jpg

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон объявил об участии в выборах президента США от Республиканской партии и призвал экс-лидера страны Дональда Трампа отказаться от планов переизбраться.Экс-губернатора также спросили, стоит ли Трампу сняться с президентской гонки в свете предъявления ему уголовных обвинений. Хатчинсон ответил утвердительно. По его словам, Трамп не должен быть следующим лидером Соединенных Штатов.Как сообщал телеканал NBC, возможные обвинения против политика связаны с тем, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. Предположительно, 130 тысяч долларов были проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы.Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных. Защита экс-главы Белого дома пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.На этой неделе большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена вменяет ему более чем 30 эпизодов, связанных с мошенничеством в деловой сфере.Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024-м.

https://ria.ru/20230402/tramp-1862449122.html

https://ria.ru/20230401/ssha-1862259648.html

сша

арканзас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, арканзас, дональд трамп