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Экс-губернатор Арканзаса Хатчинсон намерен баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 02.04.2023
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16:29 02.04.2023 (обновлено: 17:30 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/khatchinson-1862483565.html
Экс-губернатор Арканзаса Хатчинсон намерен баллотироваться в президенты США
Экс-губернатор Арканзаса Хатчинсон намерен баллотироваться в президенты США - РИА Новости, 02.04.2023
Экс-губернатор Арканзаса Хатчинсон намерен баллотироваться в президенты США
Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон объявил об участии в выборах президента США от Республиканской партии и призвал экс-лидера страны Дональда Трампа РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:29
2023-04-02T17:30
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон объявил об участии в выборах президента США от Республиканской партии и призвал экс-лидера страны Дональда Трампа отказаться от планов переизбраться.Экс-губернатора также спросили, стоит ли Трампу сняться с президентской гонки в свете предъявления ему уголовных обвинений. Хатчинсон ответил утвердительно. По его словам, Трамп не должен быть следующим лидером Соединенных Штатов.Как сообщал телеканал NBC, возможные обвинения против политика связаны с тем, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. Предположительно, 130 тысяч долларов были проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы.Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных. Защита экс-главы Белого дома пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.На этой неделе большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена вменяет ему более чем 30 эпизодов, связанных с мошенничеством в деловой сфере.Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024-м.
https://ria.ru/20230402/tramp-1862449122.html
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в мире, сша, арканзас, дональд трамп
В мире, США, Арканзас, Дональд Трамп
Экс-губернатор Арканзаса Хатчинсон намерен баллотироваться в президенты США

Экс-губернатор Арканзаса Хатчинсон намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году

© AP Photo / Robert F. BukatyАмериканский политик Аса Хатчинсон
Американский политик Аса Хатчинсон - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Американский политик Аса Хатчинсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон объявил об участии в выборах президента США от Республиканской партии и призвал экс-лидера страны Дональда Трампа отказаться от планов переизбраться.
«

"Я принял решение. И мое решение: я буду баллотироваться в президенты США", — сказал Хатчинсон в интервью телеканалу ABC.

Экс-губернатора также спросили, стоит ли Трампу сняться с президентской гонки в свете предъявления ему уголовных обвинений. Хатчинсон ответил утвердительно. По его словам, Трамп не должен быть следующим лидером Соединенных Штатов.
Как сообщал телеканал NBC, возможные обвинения против политика связаны с тем, что он якобы заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе несколько лет назад. Предположительно, 130 тысяч долларов были проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы.
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Вчера, 11:33
Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые незаконные действия со своей стороны. Он отказался давать показания жюри присяжных. Защита экс-главы Белого дома пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе.
На этой неделе большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений Трампу. По данным источников телеканала CNN, прокуратура Манхэттена вменяет ему более чем 30 эпизодов, связанных с мошенничеством в деловой сфере.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2024 году. Трамп официально уже подал заявку в избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры, а Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигался. В то же время первая леди США Джилл Байден призвала верить словам ее супруга о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента страны и выразила уверенность, что ее муж пойдет на второй срок в 2024-м.
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1 апреля, 08:00
 
В миреСШААрканзасДональд Трамп
 
 
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