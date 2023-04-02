https://ria.ru/20230402/kafe-1862509243.html
Вход в петербургское кафе на встречу с Татарским был свободный
Вход в петербургское кафе на встречу с Татарским был свободный - РИА Новости, 02.04.2023
Вход в петербургское кафе на встречу с Татарским был свободный
Вход в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, был свободный, следует из анонса мероприятия. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T19:50
2023-04-02T19:50
2023-04-02T19:50
происшествия
васильевский остров
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Вход в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, был свободный, следует из анонса мероприятия. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 15 человек. По информации источника РИА Новости, при взрыве погиб известный блогер Владлен Татарский, взрывное устройство, предположительно, принесла девушка, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. "Сегодня (02.04) у нас в гостях Владлен Татарский! Приглашайте с собой друзей! Начало в 17:00. Вход свободный", - говорится в анонсе мероприятия, опубликованном в соцсетях. В анонсе также указан адрес кафе - Васильевский остров, Университетская набережная, дом 25.
https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html
васильевский остров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, васильевский остров, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский
Происшествия, Васильевский остров, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский
Вход в петербургское кафе на встречу с Татарским был свободный
Вход в кафе в Петербурге, где проходила встреча с военкором Татарским, был свободный