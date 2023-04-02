https://ria.ru/20230402/kafe-1862509243.html

Вход в петербургское кафе на встречу с Татарским был свободный

Вход в петербургское кафе на встречу с Татарским был свободный - РИА Новости, 02.04.2023

Вход в петербургское кафе на встречу с Татарским был свободный

Вход в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, был свободный, следует из анонса мероприятия. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T19:50

2023-04-02T19:50

2023-04-02T19:50

происшествия

васильевский остров

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862503157_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_95cd92c8545477d15b253fce495bd3f4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр - РИА Новости. Вход в кафе на Университетской набережной в Петербурге, где проходила встреча с военкором Владленом Татарским, был свободный, следует из анонса мероприятия. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге пострадали 15 человек. По информации источника РИА Новости, при взрыве погиб известный блогер Владлен Татарский, взрывное устройство, предположительно, принесла девушка, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. "Сегодня (02.04) у нас в гостях Владлен Татарский! Приглашайте с собой друзей! Начало в 17:00. Вход свободный", - говорится в анонсе мероприятия, опубликованном в соцсетях. В анонсе также указан адрес кафе - Васильевский остров, Университетская набережная, дом 25.

https://ria.ru/20230402/prokuratura-1862505968.html

васильевский остров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, васильевский остров, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский