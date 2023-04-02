Пилоты F-35 пожаловались на "обман" со стороны российских С-300
AirForceTimes: ЗРК ВС России С-300 обманули американских пилотов самолетов F-35 на границе
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
Пусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Пилоты американских стелс-истребителей F-35, отправленных патрулировать воздушное пространство вблизи границ с Россией, столкнулись с обманным маневром российских комплексов ПВО С-300, об этом сообщает AirForceTimes.
Самолет, как отмечается в статье, не всегда распознавал объекты вокруг себя, поскольку у комплексов противовоздушной обороны имеются цифровые способы уклонения от обнаружения.
"Мы видели SA-20 (обозначение С-300 в странах НАТО – ред.), мы знали, что это SA-20, но мой истребитель не мог его идентифицировать", - пожаловался в беседе с изданием полковник Крейг Андрле, командир 388-го истребительного крыла ВВС США, который был развернут на авиабазе в Германии после начала российской спецоперации на Украине.
Еще один участник операции, полковник Брэд Башор отметил, что пилоты F-35 не сталкивались во время патрулирований с провокациями со стороны ВВС России и Белоруссии.
"Они делают то же, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга. … Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон", - сказал он.
США на фоне обострения ситуации вокруг Украины в феврале прошлого года объявили о переброске на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и трех десятков ударных вертолетов AH-64. Помимо этого, в Прибалтику была отправлена батальонная тактическая группа численностью в 800 военнослужащих.