https://ria.ru/20230402/istrebiteli-1862427670.html

Пилоты F-35 пожаловались на "обман" со стороны российских С-300

Пилоты F-35 пожаловались на "обман" со стороны российских С-300 - РИА Новости, 02.04.2023

Пилоты F-35 пожаловались на "обман" со стороны российских С-300

Пилоты американских стелс-истребителей F-35, отправленных патрулировать воздушное пространство вблизи границ с Россией, столкнулись с обманным маневром... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T06:13

2023-04-02T06:13

2023-04-02T08:35

россия

сша

украина

нато

f-35

зрк с-300

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Пилоты американских стелс-истребителей F-35, отправленных патрулировать воздушное пространство вблизи границ с Россией, столкнулись с обманным маневром российских комплексов ПВО С-300, об этом сообщает AirForceTimes.Самолет, как отмечается в статье, не всегда распознавал объекты вокруг себя, поскольку у комплексов противовоздушной обороны имеются цифровые способы уклонения от обнаружения."Мы видели SA-20 (обозначение С-300 в странах НАТО – ред.), мы знали, что это SA-20, но мой истребитель не мог его идентифицировать", - пожаловался в беседе с изданием полковник Крейг Андрле, командир 388-го истребительного крыла ВВС США, который был развернут на авиабазе в Германии после начала российской спецоперации на Украине.Еще один участник операции, полковник Брэд Башор отметил, что пилоты F-35 не сталкивались во время патрулирований с провокациями со стороны ВВС России и Белоруссии."Они делают то же, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга. … Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон", - сказал он.США на фоне обострения ситуации вокруг Украины в феврале прошлого года объявили о переброске на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и трех десятков ударных вертолетов AH-64. Помимо этого, в Прибалтику была отправлена батальонная тактическая группа численностью в 800 военнослужащих.

https://ria.ru/20230330/istrebiteli-1861724438.html

https://ria.ru/20220224/f-35-1774730997.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, нато, f-35, зрк с-300, mcdonnell douglas ah-64 apache