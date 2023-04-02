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Пилоты F-35 пожаловались на "обман" со стороны российских С-300 - РИА Новости, 02.04.2023
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06:13 02.04.2023 (обновлено: 08:35 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/istrebiteli-1862427670.html
Пилоты F-35 пожаловались на "обман" со стороны российских С-300
Пилоты F-35 пожаловались на "обман" со стороны российских С-300 - РИА Новости, 02.04.2023
Пилоты F-35 пожаловались на "обман" со стороны российских С-300
Пилоты американских стелс-истребителей F-35, отправленных патрулировать воздушное пространство вблизи границ с Россией, столкнулись с обманным маневром... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T06:13
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россия
сша
украина
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f-35
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Пилоты американских стелс-истребителей F-35, отправленных патрулировать воздушное пространство вблизи границ с Россией, столкнулись с обманным маневром российских комплексов ПВО С-300, об этом сообщает AirForceTimes.Самолет, как отмечается в статье, не всегда распознавал объекты вокруг себя, поскольку у комплексов противовоздушной обороны имеются цифровые способы уклонения от обнаружения."Мы видели SA-20 (обозначение С-300 в странах НАТО – ред.), мы знали, что это SA-20, но мой истребитель не мог его идентифицировать", - пожаловался в беседе с изданием полковник Крейг Андрле, командир 388-го истребительного крыла ВВС США, который был развернут на авиабазе в Германии после начала российской спецоперации на Украине.Еще один участник операции, полковник Брэд Башор отметил, что пилоты F-35 не сталкивались во время патрулирований с провокациями со стороны ВВС России и Белоруссии."Они делают то же, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга. … Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон", - сказал он.США на фоне обострения ситуации вокруг Украины в феврале прошлого года объявили о переброске на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и трех десятков ударных вертолетов AH-64. Помимо этого, в Прибалтику была отправлена батальонная тактическая группа численностью в 800 военнослужащих.
https://ria.ru/20230330/istrebiteli-1861724438.html
https://ria.ru/20220224/f-35-1774730997.html
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россия, сша, украина, нато, f-35, зрк с-300, mcdonnell douglas ah-64 apache
Россия, США, Украина, НАТО, F-35, ЗРК С-300, McDonnell Douglas AH-64 Apache
Пилоты F-35 пожаловались на "обман" со стороны российских С-300

AirForceTimes: ЗРК ВС России С-300 обманули американских пилотов самолетов F-35 на границе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе
Пусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Пусковая установка ЗРК зенитного ракетного полка, созданного в Лунинецком районе Брестской области для усиления системы ПВО Белоруссии на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Пилоты американских стелс-истребителей F-35, отправленных патрулировать воздушное пространство вблизи границ с Россией, столкнулись с обманным маневром российских комплексов ПВО С-300, об этом сообщает AirForceTimes.
Самолет, как отмечается в статье, не всегда распознавал объекты вокруг себя, поскольку у комплексов противовоздушной обороны имеются цифровые способы уклонения от обнаружения.
Американский истребитель F-35
СМИ: только половина истребителей F-35 ВВС США готова к выполнению задач
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"Мы видели SA-20 (обозначение С-300 в странах НАТО – ред.), мы знали, что это SA-20, но мой истребитель не мог его идентифицировать", - пожаловался в беседе с изданием полковник Крейг Андрле, командир 388-го истребительного крыла ВВС США, который был развернут на авиабазе в Германии после начала российской спецоперации на Украине.
Еще один участник операции, полковник Брэд Башор отметил, что пилоты F-35 не сталкивались во время патрулирований с провокациями со стороны ВВС России и Белоруссии.
"Они делают то же, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга. … Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон", - сказал он.
США на фоне обострения ситуации вокруг Украины в феврале прошлого года объявили о переброске на усиление восточного фланга НАТО до восьми новейших истребителей F-35 и трех десятков ударных вертолетов AH-64. Помимо этого, в Прибалтику была отправлена батальонная тактическая группа численностью в 800 военнослужащих.
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Нидерланды направили два F-35 для защиты пространства НАТО на востоке
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РоссияСШАУкраинаНАТОF-35ЗРК С-300McDonnell Douglas AH-64 Apache
 
 
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