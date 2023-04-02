https://ria.ru/20230402/interer-1862532803.html

РИА Новости выяснило, каким будет интерьер российского аналога "Ласточек"

РИА Новости выяснило, каким будет интерьер российского аналога "Ласточек" - РИА Новости, 02.04.2023

РИА Новости выяснило, каким будет интерьер российского аналога "Ласточек"

Интерьер полностью российского аналога электропоезда "Ласточка" выполнен в светло-серых тонах, а сидения с подлокотниками более темного серого цвета расположены РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T23:45

2023-04-02T23:45

2023-04-02T23:45

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Интерьер полностью российского аналога электропоезда "Ласточка" выполнен в светло-серых тонах, а сидения с подлокотниками более темного серого цвета расположены в салоне по два или три в ряду, следует из изображений, которые предоставил РИА Новости разработчик и производитель состава. Электропоезд с рабочим названием модели "Восток" разработан российской группой "Синара - транспортные машины" (СТМ). Его первая официальная презентация планируется в августе 2023 года на форуме "PRO//Движение.Экспо" в Санкт-Петербурге, говорил замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов. Ранее РИА Новости публиковали изображения внешнего вида нового поезда. Визуально он кажется менее широким по сравнению со своей предшественницей, имеет более вытянутый "нос", узкие расположенные по вертикали фары, большие квадратные окна с закругленными углами. Теперь стало известно, как будет выглядеть новинка внутри. Обивка сидений сделана с изображением декоративных "кубиков" на спинке. Над сидениями есть полки для ручной клади. Вдоль стены расположены стойки для багажа. Сбоку от дверей прикреплены аккуратные мусорные ящики. Есть туалеты и информационное табло. "Синара" в сообщении на сайте ранее анонсировала, что новые электрички будут отвечать всем запросам современного человека и станут "еще комфортнее полюбившихся россиянам "Ласточек". Там говорилось о USB-разъемах для зарядки гаджетов, новых системах оповещения, креплениях для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, вагоне-бистро. Максимальная вместимость новых поездов, как заявлялось, составит 1400 человек. Поезда смогут развивать скорость до 160 километров в час. "Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы "Синара - Транспортные машины". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" в настоящее время составляет около 90%. Представитель группы "Синара – транспортные машины" сообщал ранее РИА Новости, что компания готовится выпускать на заводе, который сейчас производит "Ласточки", совершенно новый пассажирский, полностью российский поезд и его модификации с другим названием.

https://ria.ru/20221110/booking-1830482711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий пегов, технологии, риа новости, ржд