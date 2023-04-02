https://ria.ru/20230402/gvardiya-1862474736.html

"Отвратительно": в Британии опубликовали шокирующие кадры из казарм

"Отвратительно": в Британии опубликовали шокирующие кадры из казарм - РИА Новости, 02.04.2023

"Отвратительно": в Британии опубликовали шокирующие кадры из казарм

Солдаты британской королевской гвардии, в чьи обязанности входит защита короля Великобритании Карла III, заявили о чудовищных условиях жизни в казармах и... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T15:15

2023-04-02T15:15

2023-04-02T16:10

в мире

великобритания

карл iii

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Солдаты британской королевской гвардии, в чьи обязанности входит защита короля Великобритании Карла III, заявили о чудовищных условиях жизни в казармах и поделились кадрами, снятыми там, с журналистами Daily Mail.Фотографии куч мусора на полу, засоренных, грязных туалетов и протекающих приборов сделали внутри культовых Веллингтонских казарм, которые находятся примерно в 300 метрах от Букингемского дворца. Там проживают солдаты самых известных армейских полков страны: Колдстрим, Гренадеры, Ирландская, Шотландская и Валлийская гвардия."Это отвратительный способ обращения с солдатами, которые выполняют очень важную работу. У заключенных в Британии условия жизни лучше, чем у нас. Казармы Веллингтона абсолютно грязные, но снаружи они выглядят великолепно. Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь у солдат внутри", — поделился с журналистами один из бывших гвардейцев Колдстрима, уволившийся, по его же словам, именно из-за подобных условий.Источник DM подчеркнул, что все проблемы пришлись на долю рядовых: офицерские корпуса содержатся в образцовом порядке."Крысы умирали в мусорных баках, и нам приходилось вычищать их, когда мы занимались работами по утрам. Внутри жилых помещений кучи мусора, а вонь из туалетов невыносимая. Если что-то сказать старшему офицеру, вас либо проигнорируют, либо скажут идти к черту, поэтому мы просто перестали жаловаться. Все это смехотворно. Мы охраняем одних из самых известных людей и зданий в мире, а затем возвращаемся в грязную адскую дыру", — пожаловался бывший гвардеец.Читатели DM заметили, что до такого состояния казармы довели сами рядовые. Многие в комментариях написали о необходимости наводить порядок в месте проживания, особенно на такой важной службе."А с какого момента солдаты перестали убирать за собой и содержать в чистоте свои жилые помещения, находясь в казармах?" — поинтересовался Disgusted_."Что у них, руки не работают? Не умеете убираться в своих комнатах?" — спросил Matthew Hitchmough."За тринадцать лет службы в армии я не видел ничего подобного. Это зависит от солдат и их командиров. Никогда не видел никакого жилья, которое приблизилось бы к этому состоянию. Позор им", — заявил Considered-Opinion.Как напомнили журналисты, Веллингтонские казармы первоначально спроектировали в 1830-х годах, сейчас они вмещают около 500 солдат из пяти полков.

https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861651229.html

https://ria.ru/20230327/parizh-1860896664.html

великобритания

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, великобритания, карл iii