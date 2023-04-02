https://ria.ru/20230402/gvardiya-1862474736.html
"Отвратительно": в Британии опубликовали шокирующие кадры из казарм
"Отвратительно": в Британии опубликовали шокирующие кадры из казарм - РИА Новости, 02.04.2023
"Отвратительно": в Британии опубликовали шокирующие кадры из казарм
Солдаты британской королевской гвардии, в чьи обязанности входит защита короля Великобритании Карла III, заявили о чудовищных условиях жизни в казармах и... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:15
2023-04-02T15:15
2023-04-02T16:10
в мире
великобритания
карл iii
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Солдаты британской королевской гвардии, в чьи обязанности входит защита короля Великобритании Карла III, заявили о чудовищных условиях жизни в казармах и поделились кадрами, снятыми там, с журналистами Daily Mail.Фотографии куч мусора на полу, засоренных, грязных туалетов и протекающих приборов сделали внутри культовых Веллингтонских казарм, которые находятся примерно в 300 метрах от Букингемского дворца. Там проживают солдаты самых известных армейских полков страны: Колдстрим, Гренадеры, Ирландская, Шотландская и Валлийская гвардия."Это отвратительный способ обращения с солдатами, которые выполняют очень важную работу. У заключенных в Британии условия жизни лучше, чем у нас. Казармы Веллингтона абсолютно грязные, но снаружи они выглядят великолепно. Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь у солдат внутри", — поделился с журналистами один из бывших гвардейцев Колдстрима, уволившийся, по его же словам, именно из-за подобных условий.Источник DM подчеркнул, что все проблемы пришлись на долю рядовых: офицерские корпуса содержатся в образцовом порядке."Крысы умирали в мусорных баках, и нам приходилось вычищать их, когда мы занимались работами по утрам. Внутри жилых помещений кучи мусора, а вонь из туалетов невыносимая. Если что-то сказать старшему офицеру, вас либо проигнорируют, либо скажут идти к черту, поэтому мы просто перестали жаловаться. Все это смехотворно. Мы охраняем одних из самых известных людей и зданий в мире, а затем возвращаемся в грязную адскую дыру", — пожаловался бывший гвардеец.Читатели DM заметили, что до такого состояния казармы довели сами рядовые. Многие в комментариях написали о необходимости наводить порядок в месте проживания, особенно на такой важной службе."А с какого момента солдаты перестали убирать за собой и содержать в чистоте свои жилые помещения, находясь в казармах?" — поинтересовался Disgusted_."Что у них, руки не работают? Не умеете убираться в своих комнатах?" — спросил Matthew Hitchmough."За тринадцать лет службы в армии я не видел ничего подобного. Это зависит от солдат и их командиров. Никогда не видел никакого жилья, которое приблизилось бы к этому состоянию. Позор им", — заявил Considered-Opinion.Как напомнили журналисты, Веллингтонские казармы первоначально спроектировали в 1830-х годах, сейчас они вмещают около 500 солдат из пяти полков.
https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861651229.html
https://ria.ru/20230327/parizh-1860896664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, карл iii
В мире, Великобритания, Карл III
"Отвратительно": в Британии опубликовали шокирующие кадры из казарм
Daily Mail опубликовала кадры плохого состояния британских казарм
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости.
Солдаты британской королевской гвардии, в чьи обязанности входит защита короля Великобритании Карла III, заявили о чудовищных условиях жизни в казармах и поделились кадрами, снятыми там, с журналистами Daily Mail
.
Фотографии куч мусора на полу, засоренных, грязных туалетов и протекающих приборов сделали внутри культовых Веллингтонских казарм, которые находятся примерно в 300 метрах от Букингемского дворца. Там проживают солдаты самых известных армейских полков страны: Колдстрим, Гренадеры, Ирландская, Шотландская и Валлийская гвардия.
"Это отвратительный способ обращения с солдатами, которые выполняют очень важную работу. У заключенных в Британии условия жизни лучше, чем у нас. Казармы Веллингтона
абсолютно грязные, но снаружи они выглядят великолепно. Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь у солдат внутри", — поделился с журналистами один из бывших гвардейцев Колдстрима, уволившийся, по его же словам, именно из-за подобных условий.
Источник DM подчеркнул, что все проблемы пришлись на долю рядовых: офицерские корпуса содержатся в образцовом порядке.
"Крысы умирали в мусорных баках, и нам приходилось вычищать их, когда мы занимались работами по утрам. Внутри жилых помещений кучи мусора, а вонь из туалетов невыносимая. Если что-то сказать старшему офицеру, вас либо проигнорируют, либо скажут идти к черту, поэтому мы просто перестали жаловаться. Все это смехотворно. Мы охраняем одних из самых известных людей и зданий в мире, а затем возвращаемся в грязную адскую дыру", — пожаловался бывший гвардеец.
Читатели DM заметили, что до такого состояния казармы довели сами рядовые. Многие в комментариях написали о необходимости наводить порядок в месте проживания, особенно на такой важной службе.
"А с какого момента солдаты перестали убирать за собой и содержать в чистоте свои жилые помещения, находясь в казармах?" — поинтересовался Disgusted_.
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"Что у них, руки не работают? Не умеете убираться в своих комнатах?" — спросил Matthew Hitchmough.
"За тринадцать лет службы в армии я не видел ничего подобного. Это зависит от солдат и их командиров. Никогда не видел никакого жилья, которое приблизилось бы к этому состоянию. Позор им", — заявил Considered-Opinion.
«
"Эти фотографии не имеют ничего общего со стандартом проживания, просто позорный образ жизни этих солдат. Инспекций больше нет? Какой уважающий себя человек, тем более в Вооруженных силах, не может почистить унитаз, выкинуть мусор, почистить холодильник? Позорно. Больше похоже на убогое студенческое общежитие, чем на казарму", — заключил OODV.
Как напомнили журналисты, Веллингтонские казармы первоначально спроектировали в 1830-х годах, сейчас они вмещают около 500 солдат из пяти полков.
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