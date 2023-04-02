https://ria.ru/20230402/goroda-1862378305.html

Необходимо вернуть города людям

Необходимо вернуть города людям - РИА Новости, 02.04.2023

Необходимо вернуть города людям

Вам не приходило в голову: отчего, когда вы приезжаете в другой город, то идете в старую (если не вообще средневековую) его часть и вам там просто приятно... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T08:00

2023-04-02T08:00

2023-04-02T08:09

аналитика

великобритания

россия

ле корбюзье (шарль-эдуар жаннере-гри)

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Вам не приходило в голову: отчего, когда вы приезжаете в другой город, то идете в старую (если не вообще средневековую) его часть и вам там просто приятно ходить или сидеть — и почти никогда не идете в современную? Ведь должно быть тому внятно сформулированное объяснение.А оно есть. Главная мысль, возникающая после прочтения этого гневного материала в американском журнале насчет гнусности модернизма в архитектуре и градостроительстве, такая: как обидно, что писал англичанин. Кто-то наш должен был это сказать, да так, чтобы мир удивился: а ведь все правда, но почему раньше мы такого не читали? Может, надо быть русским, то есть человеком, свободным сегодня от фальшивых моральных обязательств перед нами, чтобы безнаказанно говорить очевидные для всех вещи?Автор статьи — Джеймс Стивенс Керл, историк архитектуры, увешанный всеми мыслимыми наградами и званиями. И, видимо, не особенно боящийся быть выкинутым из приличного архитектурного сообщества с клеймом замшелого консерватора.Он высказывает простую мысль: теоретики и практики архитектуры XX столетия (да, и особенно великий Ле Корбюзье) не старались сделать приятное человеку, обитающему в новом здании или новом городе. Они планировали устроить человеку революцию, заставить его жить как-то по-другому. Хотя человек этот, вообще-то, ни о чем таком не просил, то есть его просто силой принуждали поменять жизнь — ему же так будет лучше. В этом весь XX век. Плюс то, что творят нынче всяческие либералы, социал-демократы и прочие прогрессисты, только сегодня оно еще хуже: человека к чему-то принуждают.Ле Корбюзье и мириады прочих, говорит нам автор, и не скрывали, что их задача — уничтожить своими коробками город, площадь и улицу как идею. Раньше это были места, где вам должно было быть хорошо и весело среди себе подобных. А теперь люди должны жить и работать в безликих полупрозрачных сооружениях высоко над землей, где чистенько и безопасно.То есть, продолжает он, речь, вообще-то, не совсем об улицах и городах. Речь о замысле уничтожить весь общественный порядок, в котором прекрасные города, особенно их центры, олицетворяли движение вверх в иерархическом обществе заслуг, объединяли людей в их представлениях о прекрасном. Поэтому улицы и города были теплым, радостным и добрым местом. И до сих пор такими остаются, если говорить об их старых кварталах.Да, и не забудем тут добавить к статье Керла: они это умеют, наши революционеры, умеют не просто предлагать бешеные идеи, а грамотно выстраивать себе крепость: журналы, архитектурные институты, СМИ, мэрии городов… И попробуй скажи, что стеклобетонные конструкции бесчеловечны, — тебя просто выкинут из приличного общества. И денег заработать тоже не дадут. Так вот, все эти прогрессисты и сегодня так работают, причем далеко не только в архитектуре. А везде. Правило номер один: с ними спорить нельзя.Ну и возвращаемся к нашей обиде — что такие хорошие мысли опубликовал англичанин. Тут дело вот в чем: сколько уже было разговоров о том, что же такого Россия сегодня может дать миру, чтобы стать его моральным лидером. И как-то все больше говорим о чем-то, делающем нас уникальными. Хорошо, если это не медведь, пьющий водку и играющий на балалайке, но даже и несравненная общинность и отзывчивость русской души — это то, что нас отличает от других. То есть так и хочется погордиться тем, в чем мы лучше всех.А как насчет того, чтобы быть моральными лидерами в чем-то общем и понятном для всех? Это ведь лучше — высказывать по разным сюжетам то, что давно всех замучило, но о чем не дают говорить без последствий. Великие идеи — у них вообще такая особенность: "Да ведь мы давно знали, что в современных городах жить нельзя, но, видимо, надо быть русским, чтобы это наконец проговорить вслух". А тут, понимаете, это за нас сделал британский публицист.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html

https://ria.ru/20230331/chetyrekhdnevka-1861954663.html

https://ria.ru/20230308/feminizm-1856478844.html

https://ria.ru/20230112/rimlyane-1844128296.html

великобритания

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аналитика, великобритания, россия, ле корбюзье (шарль-эдуар жаннере-гри)