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Лавров обсудил с Блинкеном задержание журналиста WSJ - РИА Новости, 02.04.2023
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17:32 02.04.2023 (обновлено: 18:13 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/gershkovich-1862490302.html
Лавров обсудил с Блинкеном задержание журналиста WSJ
Лавров обсудил с Блинкеном задержание журналиста WSJ - РИА Новости, 02.04.2023
Лавров обсудил с Блинкеном задержание журналиста WSJ
Глава МИД Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича,... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T17:32
2023-04-02T18:13
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 2 апреля — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.Как отметили в Госдепе, Блинкен во время разговора потребовал немедленно освободить Гершковича, а также другого обвиняемого в шпионаже американца — Пола Уилана. В свою очередь, Лавров призвал официальных лиц в Вашингтоне и западные СМИ не нагнетать обстановку в попытке придать этому делу политическую окраску. Министр подчеркнул, что Гершковича взяли с поличным. По его словам, журналист под прикрытием своего статуса собирал данные, составляющие государственную тайну.В МИД добавили, что посольство США уведомили о задержании корреспондента, его дальнейшую судьбу определит суд.Во время беседы Лавров и Блинкен также затронули некоторые вопросы двустороннего характера. Как уточнили в Госдепе, они обсудили важность создания среды, которая позволяет дипломатическим миссиям продолжать свою работу.В четверг ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, деятельность корреспондента в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.В свою очередь, WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
https://ria.ru/20230331/gershkovich-1862281321.html
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россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен
Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Энтони Блинкен
Лавров обсудил с Блинкеном задержание журналиста WSJ

МИД России: Лавров обсудил с Блинкеном задержание американского журналиста WSJ Гершковича

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апреля — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
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"В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвона Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Энтони Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами России", — говорится в публикации на сайте министерства.

Как отметили в Госдепе, Блинкен во время разговора потребовал немедленно освободить Гершковича, а также другого обвиняемого в шпионаже американца — Пола Уилана. В свою очередь, Лавров призвал официальных лиц в Вашингтоне и западные СМИ не нагнетать обстановку в попытке придать этому делу политическую окраску. Министр подчеркнул, что Гершковича взяли с поличным. По его словам, журналист под прикрытием своего статуса собирал данные, составляющие государственную тайну.
В МИД добавили, что посольство США уведомили о задержании корреспондента, его дальнейшую судьбу определит суд.
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Во время беседы Лавров и Блинкен также затронули некоторые вопросы двустороннего характера. Как уточнили в Госдепе, они обсудили важность создания среды, которая позволяет дипломатическим миссиям продолжать свою работу.
В четверг ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, деятельность корреспондента в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.
В свою очередь, WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
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РоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЭнтони Блинкен
 
 
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