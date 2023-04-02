Лавров обсудил с Блинкеном задержание журналиста WSJ
МИД России: Лавров обсудил с Блинкеном задержание американского журналиста WSJ Гершковича
Эван Гершкович. Архивное фото
МОСКВА, 2 апреля — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
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"В контексте обсуждения затронутого госсекретарем вопроса о задержании в России гражданина США Эвона Гершковича, подозреваемого в шпионаже, внимание Энтони Блинкена было обращено на необходимость уважать решения российских властей, принимаемые в соответствии с законодательством и международными обязательствами России", — говорится в публикации на сайте министерства.
Как отметили в Госдепе, Блинкен во время разговора потребовал немедленно освободить Гершковича, а также другого обвиняемого в шпионаже американца — Пола Уилана. В свою очередь, Лавров призвал официальных лиц в Вашингтоне и западные СМИ не нагнетать обстановку в попытке придать этому делу политическую окраску. Министр подчеркнул, что Гершковича взяли с поличным. По его словам, журналист под прикрытием своего статуса собирал данные, составляющие государственную тайну.
В МИД добавили, что посольство США уведомили о задержании корреспондента, его дальнейшую судьбу определит суд.
Во время беседы Лавров и Блинкен также затронули некоторые вопросы двустороннего характера. Как уточнили в Госдепе, они обсудили важность создания среды, которая позволяет дипломатическим миссиям продолжать свою работу.
В четверг ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, деятельность корреспондента в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.
В свою очередь, WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.