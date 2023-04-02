https://ria.ru/20230402/gershkovich-1862490302.html

Лавров обсудил с Блинкеном задержание журналиста WSJ

Лавров обсудил с Блинкеном задержание журналиста WSJ - РИА Новости, 02.04.2023

Лавров обсудил с Блинкеном задержание журналиста WSJ

Глава МИД Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича,... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T17:32

2023-04-02T17:32

2023-04-02T18:13

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

энтони блинкен

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МОСКВА, 2 апреля — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.Как отметили в Госдепе, Блинкен во время разговора потребовал немедленно освободить Гершковича, а также другого обвиняемого в шпионаже американца — Пола Уилана. В свою очередь, Лавров призвал официальных лиц в Вашингтоне и западные СМИ не нагнетать обстановку в попытке придать этому делу политическую окраску. Министр подчеркнул, что Гершковича взяли с поличным. По его словам, журналист под прикрытием своего статуса собирал данные, составляющие государственную тайну.В МИД добавили, что посольство США уведомили о задержании корреспондента, его дальнейшую судьбу определит суд.Во время беседы Лавров и Блинкен также затронули некоторые вопросы двустороннего характера. Как уточнили в Госдепе, они обсудили важность создания среды, которая позволяет дипломатическим миссиям продолжать свою работу.В четверг ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, деятельность корреспондента в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.В свою очередь, WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.

https://ria.ru/20230331/gershkovich-1862281321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен