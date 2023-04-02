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FlyDubai подтвердила возможность оплаты авиабилетов через СБП - РИА Новости, 02.04.2023
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Туризм
 
15:14 02.04.2023 (обновлено: 15:43 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/flydubai-1862474486.html
FlyDubai подтвердила возможность оплаты авиабилетов через СБП
FlyDubai подтвердила возможность оплаты авиабилетов через СБП - РИА Новости, 02.04.2023
FlyDubai подтвердила возможность оплаты авиабилетов через СБП
Делающая вылеты из Дубая эмиратская низкобюджетная авиакомпания FlyDubai ввела для клиентов из России возможность оплаты авиабилетов с помощью системы быстрых... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T15:14
2023-04-02T15:43
туризм
flydubai
россия
в мире
экономика
система быстрых платежей (сбп)
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ДОХА, 2 апр - РИА Новости. Делающая вылеты из Дубая эмиратская низкобюджетная авиакомпания FlyDubai ввела для клиентов из России возможность оплаты авиабилетов с помощью системы быстрых платежей (СБП), сообщил РИА Новости в воскресенье представитель авиакомпании. "У клиентов в России есть уникальная возможность оплатить бронирование с помощью системы быстрых платежей (СБП), позвонив в наш контактный центр в России... Мы продолжаем искать новые варианты для облегчения платежей", - отметил представитель компании.
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flydubai, россия, в мире, экономика, система быстрых платежей (сбп)
Туризм, Flydubai, Россия, В мире, Экономика, Система быстрых платежей (СБП)
FlyDubai подтвердила возможность оплаты авиабилетов через СБП

FlyDubai подтвердила, что ввела для россиян возможность оплаты авиабилетов через СБП

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей
Логотип Системы быстрых платежей - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Системы быстрых платежей. Архивное фото
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ДОХА, 2 апр - РИА Новости. Делающая вылеты из Дубая эмиратская низкобюджетная авиакомпания FlyDubai ввела для клиентов из России возможность оплаты авиабилетов с помощью системы быстрых платежей (СБП), сообщил РИА Новости в воскресенье представитель авиакомпании.
"У клиентов в России есть уникальная возможность оплатить бронирование с помощью системы быстрых платежей (СБП), позвонив в наш контактный центр в России... Мы продолжаем искать новые варианты для облегчения платежей", - отметил представитель компании.
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ТуризмFlydubaiРоссияВ миреЭкономикаСистема быстрых платежей (СБП)
 
 
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