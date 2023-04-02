https://ria.ru/20230402/flydubai-1862474486.html

FlyDubai подтвердила возможность оплаты авиабилетов через СБП

FlyDubai подтвердила возможность оплаты авиабилетов через СБП - РИА Новости, 02.04.2023

FlyDubai подтвердила возможность оплаты авиабилетов через СБП

Делающая вылеты из Дубая эмиратская низкобюджетная авиакомпания FlyDubai ввела для клиентов из России возможность оплаты авиабилетов с помощью системы быстрых... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T15:14

2023-04-02T15:14

2023-04-02T15:43

туризм

flydubai

россия

в мире

экономика

система быстрых платежей (сбп)

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ДОХА, 2 апр - РИА Новости. Делающая вылеты из Дубая эмиратская низкобюджетная авиакомпания FlyDubai ввела для клиентов из России возможность оплаты авиабилетов с помощью системы быстрых платежей (СБП), сообщил РИА Новости в воскресенье представитель авиакомпании. "У клиентов в России есть уникальная возможность оплатить бронирование с помощью системы быстрых платежей (СБП), позвонив в наш контактный центр в России... Мы продолжаем искать новые варианты для облегчения платежей", - отметил представитель компании.

https://ria.ru/20221206/aeroekspress-1836602214.html

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flydubai, россия, в мире, экономика, система быстрых платежей (сбп)