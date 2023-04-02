https://ria.ru/20230402/ekspeditsiya-1862426641.html
Арктическая экспедиция МЧС за шесть дней преодолела более тысячи километров
Арктическая экспедиция МЧС за шесть дней преодолела более тысячи километров - РИА Новости, 02.04.2023
Арктическая экспедиция МЧС за шесть дней преодолела более тысячи километров
Арктическая экспедиция МЧС России на пожарно-спасательной технике прошла половину пути: за шесть дней преодолено более тысячи километров по тундре, сообщает... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T05:29
2023-04-02T05:29
2023-04-02T07:26
россия
нарьян-мар
республика коми
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Арктическая экспедиция МЧС России на пожарно-спасательной технике прошла половину пути: за шесть дней преодолено более тысячи километров по тундре, сообщает ведомство. "Шесть дней и более 1000 километров прошли участники арктической экспедиции МЧС России на гусеничной и колесной пожарно-спасательной технике по тундре. Задействовано более 20 машин. 76 человек в составе представителей ведомства и компаний-разработчиков преодолели маршрут по Ненецкому АО, предстоит - по Республике Коми и Ямало-Ненецкому АО", - говорится в сообщении.Колонна техники идет по дорогам недропользователей и зимникам, а также по бездорожью для усложнения задачи. В рамках экспедиции из 18 условных происшествий участники выполнили около 10. Так, посреди тундры разбивали базовый лагерь для ночевки и отремонтировали условно неисправную технику при низких температурах. Кроме того, дополнительными силами и средствами отработано парашютное десантирование с борта ведомственного самолета Ил-76. Участники с помощью георадаров также провели поисковые работы различных объектов."Экспедиция проходит в плановом режиме. Участники чувствуют себя хорошо, нацелены на результат, несмотря на непростые погодные и климатические условия. Данные о местонахождении колонны отслеживаются в реальном времени", - приводятся слова главы МЧС России Александра Куренкова.Он отметил, что развитие аварийно-спасательных подразделений невозможно без таких проверок, и выразил уверенность, что подобные тренировки еще будут организованы в будущем.Экспедиция стартовала 27 марта в Нарьян-Маре, завершится она 7 апреля в Салехарде. Участникам в арктических реалиях предстоит максимально испытать и апробировать около двух десятков новейших и перспективных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения. Маршрут пройдет через Нарьян-Мар, вахтовый поселок Варандей, поселки Каратайка, Амдерма, Усть-Кара, компрессорную станцию Ярынская (побережье Бадарацкой губы), город Лабытнанги.Протяженность маршрута 7 более 1,6 тысячи километров. Экспедиция проводится в преддверии арктических учений МЧС, которые пройдут 6 и 7 апреля в девяти регионах России.
https://ria.ru/20230326/ekspeditsiya-1860678486.html
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россия, нарьян-мар, республика коми, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76
Россия, Нарьян-Мар, Республика Коми, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76
Арктическая экспедиция МЧС за шесть дней преодолела более тысячи километров
Арктическая экспедиция МЧС за шесть дней прошла по тундре более тысячи километров
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости.
Арктическая экспедиция МЧС России на пожарно-спасательной технике прошла половину пути: за шесть дней преодолено более тысячи километров по тундре, сообщает
ведомство.
"Шесть дней и более 1000 километров прошли участники арктической экспедиции МЧС России на гусеничной и колесной пожарно-спасательной технике по тундре. Задействовано более 20 машин. 76 человек в составе представителей ведомства и компаний-разработчиков преодолели маршрут по Ненецкому АО, предстоит - по Республике Коми и Ямало-Ненецкому АО", - говорится в сообщении.
Колонна техники идет по дорогам недропользователей и зимникам, а также по бездорожью для усложнения задачи. В рамках экспедиции из 18 условных происшествий участники выполнили около 10. Так, посреди тундры разбивали базовый лагерь для ночевки и отремонтировали условно неисправную технику при низких температурах.
Кроме того, дополнительными силами и средствами отработано парашютное десантирование с борта ведомственного самолета Ил-76. Участники с помощью георадаров также провели поисковые работы различных объектов.
"Экспедиция проходит в плановом режиме. Участники чувствуют себя хорошо, нацелены на результат, несмотря на непростые погодные и климатические условия. Данные о местонахождении колонны отслеживаются в реальном времени", - приводятся слова главы МЧС России Александра Куренкова
.
Он отметил, что развитие аварийно-спасательных подразделений невозможно без таких проверок, и выразил уверенность, что подобные тренировки еще будут организованы в будущем.
Экспедиция стартовала 27 марта в Нарьян-Маре
, завершится она 7 апреля в Салехарде
. Участникам в арктических реалиях предстоит максимально испытать и апробировать около двух десятков новейших и перспективных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения. Маршрут пройдет через Нарьян-Мар, вахтовый поселок Варандей, поселки Каратайка, Амдерма
, Усть-Кара, компрессорную станцию Ярынская (побережье Бадарацкой губы), город Лабытнанги
.
Протяженность маршрута 7 более 1,6 тысячи километров. Экспедиция проводится в преддверии арктических учений МЧС, которые пройдут 6 и 7 апреля в девяти регионах России.
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