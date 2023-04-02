https://ria.ru/20230402/dtp-1862484742.html

В ДТП под Астраханью погиб ребенок

В ДТП под Астраханью погиб ребенок - РИА Новости, 02.04.2023

В ДТП под Астраханью погиб ребенок

Пять автомобилей, включая "Камаз", столкнулись на трассе в Наримановском районе Астраханской области, один ребенок погиб, еще один госпитализирован, сообщил РИА РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T16:33

2023-04-02T16:33

2023-04-02T16:33

происшествия

chevrolet

skoda octavia

астраханская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять автомобилей, включая "Камаз", столкнулись на трассе в Наримановском районе Астраханской области, один ребенок погиб, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области. Авария произошла в воскресенье днем на 15-м километре автодороги Р-215, на участке, где производился ремонт дороги. По данным полиции, "Камаз" врезался стоявший на светофоре Chevrolet Lacetti, который от удара врезался в стоявший впереди Nissan Pathfinder, он - в Skoda Kodiaq, а тот по цепочке - в ВАЗ 21110. "В результате ДТП пассажир Chevrolet - девочка 2011 года рождения, гражданка Узбекистана - скончалась на месте ДТП до приезда медиков, пассажир Nissan - девочка 2016 года рождения - с травмами, не опасными для жизни, госпитализирована в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства. Госавтоинспекцией Наримановского района в отношении водителя "Камаза" составлены административные материалы. Следственным управлением УМВД России по Астраханской области проводится процессуальная проверка. Представитель прокуратуры региона также сообщил РИА Новости, что надзорное ведомство организовало проверку в связи с ДТП. "Органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль", - добавил он.

https://ria.ru/20230402/dtp-1862465730.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, chevrolet, skoda octavia, астраханская область