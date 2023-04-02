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В ДТП под Астраханью погиб ребенок - РИА Новости, 02.04.2023
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16:33 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/dtp-1862484742.html
В ДТП под Астраханью погиб ребенок
В ДТП под Астраханью погиб ребенок - РИА Новости, 02.04.2023
В ДТП под Астраханью погиб ребенок
Пять автомобилей, включая "Камаз", столкнулись на трассе в Наримановском районе Астраханской области, один ребенок погиб, еще один госпитализирован, сообщил РИА РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T16:33
2023-04-02T16:33
происшествия
chevrolet
skoda octavia
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять автомобилей, включая "Камаз", столкнулись на трассе в Наримановском районе Астраханской области, один ребенок погиб, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области. Авария произошла в воскресенье днем на 15-м километре автодороги Р-215, на участке, где производился ремонт дороги. По данным полиции, "Камаз" врезался стоявший на светофоре Chevrolet Lacetti, который от удара врезался в стоявший впереди Nissan Pathfinder, он - в Skoda Kodiaq, а тот по цепочке - в ВАЗ 21110. "В результате ДТП пассажир Chevrolet - девочка 2011 года рождения, гражданка Узбекистана - скончалась на месте ДТП до приезда медиков, пассажир Nissan - девочка 2016 года рождения - с травмами, не опасными для жизни, госпитализирована в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства. Госавтоинспекцией Наримановского района в отношении водителя "Камаза" составлены административные материалы. Следственным управлением УМВД России по Астраханской области проводится процессуальная проверка. Представитель прокуратуры региона также сообщил РИА Новости, что надзорное ведомство организовало проверку в связи с ДТП. "Органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль", - добавил он.
https://ria.ru/20230402/dtp-1862465730.html
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происшествия, chevrolet, skoda octavia, астраханская область
Происшествия, Chevrolet, Skoda Octavia, Астраханская область
В ДТП под Астраханью погиб ребенок

В ДТП под Астраханью, где столкнулись пять автомобилей, погиб ребенок

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Пять автомобилей, включая "Камаз", столкнулись на трассе в Наримановском районе Астраханской области, один ребенок погиб, еще один госпитализирован, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла в воскресенье днем на 15-м километре автодороги Р-215, на участке, где производился ремонт дороги.
По данным полиции, "Камаз" врезался стоявший на светофоре Chevrolet Lacetti, который от удара врезался в стоявший впереди Nissan Pathfinder, он - в Skoda Kodiaq, а тот по цепочке - в ВАЗ 21110.
"В результате ДТП пассажир Chevrolet - девочка 2011 года рождения, гражданка Узбекистана - скончалась на месте ДТП до приезда медиков, пассажир Nissan - девочка 2016 года рождения - с травмами, не опасными для жизни, госпитализирована в лечебное учреждение", - сказал собеседник агентства.
Госавтоинспекцией Наримановского района в отношении водителя "Камаза" составлены административные материалы. Следственным управлением УМВД России по Астраханской области проводится процессуальная проверка.
Представитель прокуратуры региона также сообщил РИА Новости, что надзорное ведомство организовало проверку в связи с ДТП. "Органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка. Ход и результаты проверки взяты прокуратурой на контроль", - добавил он.
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