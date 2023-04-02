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В Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе - РИА Новости, 02.04.2023
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14:03 02.04.2023
https://ria.ru/20230402/dtp-1862465730.html
В Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе
В Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе - РИА Новости, 02.04.2023
В Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе
Пятеро граждан Узбекистана пострадали в ДТП с опрокинувшимся в кювет автомобилем на трассе в Ртищевском районе Саратовской области, из них трое... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T14:03
2023-04-02T14:03
саратовская область
происшествия
узбекистан
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САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости. Пятеро граждан Узбекистана пострадали в ДТП с опрокинувшимся в кювет автомобилем на трассе в Ртищевском районе Саратовской области, из них трое госпитализированы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. В ГИБДД ранее сообщили, что в 9.15 (8.15 мск) на 145 километре автодороги Р-208 мужчина 2000 года рождения за рулем Toyota Vellfire съехал с дороги, автомобиль опрокинулся, в результате четверо пассажиров доставлены в больницу. Костин отмечал, что на трассе у населенного пункта Малиновка легковой автомобиль вылетел в кювет, в результате пострадали шесть человек, из них четверых направили в больницу, предварительно, у двоих состояние оценивалось как тяжелое, а у двоих - средней степени тяжести. "В результате пять человек пострадало - все взрослые... Женщина 40 лет, (гражданство) Узбекистан, диагноз: черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, травма правого коленного сустава, состояние средней тяжести, госпитализирована. Мужчина 26 лет, (гражданство) Узбекистан, диагноз: черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, состояние средней тяжести, госпитализирован. Мужчина 38 лет, (гражданство) Узбекистан, диагноз: черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, состояние средней тяжести, госпитализирован", - написал министр. Он пояснил, что трое из пяти пострадавших граждан Узбекистана госпитализированы в Ртищевскую районную больницу, а остальные двое - мужчины 20 и 39 лет - в удовлетворительном состоянии отпущены на амбулаторное лечение.
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саратовская область, происшествия, узбекистан
Саратовская область, Происшествия, Узбекистан
В Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе

Минздрав Саратовской области: в ДТП на трассе пострадали пятеро граждан Узбекистана

© Фото : ГИБДД по Саратовской областиНа месте ДТП в Ртищевском районе Саратовской области
На месте ДТП в Ртищевском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : ГИБДД по Саратовской области
На месте ДТП в Ртищевском районе Саратовской области
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САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости. Пятеро граждан Узбекистана пострадали в ДТП с опрокинувшимся в кювет автомобилем на трассе в Ртищевском районе Саратовской области, из них трое госпитализированы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
В ГИБДД ранее сообщили, что в 9.15 (8.15 мск) на 145 километре автодороги Р-208 мужчина 2000 года рождения за рулем Toyota Vellfire съехал с дороги, автомобиль опрокинулся, в результате четверо пассажиров доставлены в больницу. Костин отмечал, что на трассе у населенного пункта Малиновка легковой автомобиль вылетел в кювет, в результате пострадали шесть человек, из них четверых направили в больницу, предварительно, у двоих состояние оценивалось как тяжелое, а у двоих - средней степени тяжести.
"В результате пять человек пострадало - все взрослые... Женщина 40 лет, (гражданство) Узбекистан, диагноз: черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, травма правого коленного сустава, состояние средней тяжести, госпитализирована. Мужчина 26 лет, (гражданство) Узбекистан, диагноз: черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, состояние средней тяжести, госпитализирован. Мужчина 38 лет, (гражданство) Узбекистан, диагноз: черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, состояние средней тяжести, госпитализирован", - написал министр.
Он пояснил, что трое из пяти пострадавших граждан Узбекистана госпитализированы в Ртищевскую районную больницу, а остальные двое - мужчины 20 и 39 лет - в удовлетворительном состоянии отпущены на амбулаторное лечение.
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