https://ria.ru/20230402/dtp-1862465730.html

В Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе

В Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе - РИА Новости, 02.04.2023

В Саратовской области рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе

Пятеро граждан Узбекистана пострадали в ДТП с опрокинувшимся в кювет автомобилем на трассе в Ртищевском районе Саратовской области, из них трое... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T14:03

2023-04-02T14:03

2023-04-02T14:03

саратовская область

происшествия

узбекистан

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САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости. Пятеро граждан Узбекистана пострадали в ДТП с опрокинувшимся в кювет автомобилем на трассе в Ртищевском районе Саратовской области, из них трое госпитализированы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. В ГИБДД ранее сообщили, что в 9.15 (8.15 мск) на 145 километре автодороги Р-208 мужчина 2000 года рождения за рулем Toyota Vellfire съехал с дороги, автомобиль опрокинулся, в результате четверо пассажиров доставлены в больницу. Костин отмечал, что на трассе у населенного пункта Малиновка легковой автомобиль вылетел в кювет, в результате пострадали шесть человек, из них четверых направили в больницу, предварительно, у двоих состояние оценивалось как тяжелое, а у двоих - средней степени тяжести. "В результате пять человек пострадало - все взрослые... Женщина 40 лет, (гражданство) Узбекистан, диагноз: черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, травма правого коленного сустава, состояние средней тяжести, госпитализирована. Мужчина 26 лет, (гражданство) Узбекистан, диагноз: черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, компрессионный перелом грудного отдела позвоночника, состояние средней тяжести, госпитализирован. Мужчина 38 лет, (гражданство) Узбекистан, диагноз: черепно-мозговая травма, закрытая травма грудной клетки, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, состояние средней тяжести, госпитализирован", - написал министр. Он пояснил, что трое из пяти пострадавших граждан Узбекистана госпитализированы в Ртищевскую районную больницу, а остальные двое - мужчины 20 и 39 лет - в удовлетворительном состоянии отпущены на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20230401/avtobus-1862407536.html

саратовская область

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

саратовская область, происшествия, узбекистан