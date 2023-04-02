https://ria.ru/20230402/dtp-1862450270.html
На трассе в Саратовской области автомобиль вылетел в кювет
На трассе в Саратовской области автомобиль вылетел в кювет - РИА Новости, 02.04.2023
На трассе в Саратовской области автомобиль вылетел в кювет
Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе в Ртищевском районе Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:47
2023-04-02T11:47
2023-04-02T11:47
происшествия
авто
саратовская область
ртищевский район
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САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе в Ртищевском районе Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщается в телеграм-канале министра здравоохранения региона Олега Костина. "У населенного пункта Малиновка легковой автомобиль вылетел в кювет, в результате шесть человек пострадало - все взрослые, (из них) четыре человека транспортируются двумя машинами СМП (скорой медицинской помощи) в Ртищевскую РБ (районную больницу), у всех сочетанные травмы, по степени тяжести информация уточняется: предварительно, двое - в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести", - написал министр. В пресс-службе регионального управления ГИБДД пояснили журналистам, что, по предварительным данным, в 9.15 (8.15 мск) на 145 километре автодороги Р-208 мужчина 2000 года рождения за рулем Toyota Vellfire съехал с дороги, в результате чего четверо пассажиров доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства. На фото, предоставленном пресс-службой ведомства, запечатлен в кювете легковой автомобиль, лежащий на крыше.
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саратовская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, саратовская область, ртищевский район
Происшествия, Авто, Саратовская область, Ртищевский район
На трассе в Саратовской области автомобиль вылетел в кювет
На трассе в Саратовской области автомобиль вылетел в кювет, пострадали шесть человек
САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости.
Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе в Ртищевском районе Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщается в телеграм-канале
министра здравоохранения региона Олега Костина.
"У населенного пункта Малиновка легковой автомобиль вылетел в кювет, в результате шесть человек пострадало - все взрослые, (из них) четыре человека транспортируются двумя машинами СМП (скорой медицинской помощи) в Ртищевскую РБ (районную больницу), у всех сочетанные травмы, по степени тяжести информация уточняется: предварительно, двое - в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести", - написал министр.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД пояснили журналистам, что, по предварительным данным, в 9.15 (8.15 мск) на 145 километре автодороги Р-208 мужчина 2000 года рождения за рулем Toyota Vellfire съехал с дороги, в результате чего четверо пассажиров доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства.
На фото, предоставленном пресс-службой ведомства, запечатлен в кювете легковой автомобиль, лежащий на крыше.
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