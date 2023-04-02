https://ria.ru/20230402/dtp-1862450270.html

На трассе в Саратовской области автомобиль вылетел в кювет

На трассе в Саратовской области автомобиль вылетел в кювет - РИА Новости, 02.04.2023

На трассе в Саратовской области автомобиль вылетел в кювет

Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе в Ртищевском районе Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:47

2023-04-02T11:47

2023-04-02T11:47

происшествия

авто

саратовская область

ртищевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862450657_2:0:813:456_1920x0_80_0_0_02c51f8fa4e4a74677a56bdf95ee9103.jpg

САРАТОВ, 2 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль вылетел в кювет на трассе в Ртищевском районе Саратовской области, в результате пострадали шесть человек, сообщается в телеграм-канале министра здравоохранения региона Олега Костина. "У населенного пункта Малиновка легковой автомобиль вылетел в кювет, в результате шесть человек пострадало - все взрослые, (из них) четыре человека транспортируются двумя машинами СМП (скорой медицинской помощи) в Ртищевскую РБ (районную больницу), у всех сочетанные травмы, по степени тяжести информация уточняется: предварительно, двое - в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести", - написал министр. В пресс-службе регионального управления ГИБДД пояснили журналистам, что, по предварительным данным, в 9.15 (8.15 мск) на 145 километре автодороги Р-208 мужчина 2000 года рождения за рулем Toyota Vellfire съехал с дороги, в результате чего четверо пассажиров доставлены в больницу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства. На фото, предоставленном пресс-службой ведомства, запечатлен в кювете легковой автомобиль, лежащий на крыше.

https://ria.ru/20230401/dtp-1862350893.html

саратовская область

ртищевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, саратовская область, ртищевский район