https://ria.ru/20230402/donetsk-1862439812.html

Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.04.2023

Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку

Украинские войска в 9.00 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T09:45

2023-04-02T09:45

2023-04-02T09:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.00 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230402/donbass-1862163669.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины