https://ria.ru/20230402/donetsk-1862439812.html
Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.04.2023
Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку
Украинские войска в 9.00 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:45
2023-04-02T09:45
2023-04-02T09:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.00 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район расположен по соседству с Киевским, находится к юго-западу от него. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230402/donbass-1862163669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Куйбышевскому району Донецка